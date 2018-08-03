Депутат Госдумы РФ: Практически уверен, что Бабич станет послом в Беларуси 3 3.08.2018, 17:28

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Михаил Бабич

Фото: tatarstan.ru

Поменять решение Кремля может только форс-мажор.

Согласование и утверждение Михаила Бабича послом России в Минске проходит в обычном режиме. Слухи, что в Минске по поводу кандидатуры Бабича "колеблются", распускают, чтобы осложнить отношения между нашими странами. Такое мнение в беседе с Еврорадио высказал заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

"Я не хочу комментировать слухи и различные выдумки насчет агреманов, затягивания и всего остального. Насколько я понимаю, все идет в соответствии с нормальными сроками. Я не знаю ни о каких проблемах! Госдума и Совет Федерации выполнили свою функцию в соответствии с нашим законодательством и дали согласие на назначение Бабича новым послом России в Беларуси.

С самого начала вся процедура находится под контролем МИД, которое естественным образом совершает все необходимые действия, чтобы эта кандидатура была наконец утверждена. И о каких-то проблемах до появления этих слухов я не слышал", — говорит депутат Госдумы РФ.

Информация о том, что новым послом России в Беларуси планируют назначить Михаила Бабича, появилась несколько недель назад. В МИД Беларуси не опровергают, но и не подтверждают факт того, что агреман (предварительное согласие) на назначение Бабича российским послом в Минске нашим внешнеполитическим ведомством уже получен. Отдельные эксперты высказались в пользу того, что в Минске не хотят видеть Михаила Бабича в качестве посла.

3 августа российские СМИ распространили информацию, что Михаилу Бабичу помимо должности посла в Минске предложили стать спецпредставителем президента России в Беларуси. По словам Константина Затулина, ничего особенного в таком предложении нет.

"Все без исключения послы Российской Федерации в Беларуси и все без исключения до 2014 года послы РФ в Украине были одновременно и спецпредставителями президента, — говорит Константин Затулин. — В случае с Бабичем и учитывая объем наших взаимоотношений, характер подписанных нами договоренностей, это дает ему определенный статус не столько в Беларуси, сколько этот статус ему необходим для работы с Россией. Для контроля и поощрения внешнеэкономических связей и решения такого рода вопросов".

По словам российского депутата, если Бабич и не станет послом в Беларуси, то только в случае "непредвиденных ситуаций" — если в него молния ударит или случится какой-то другой природный форс-мажор.