США внесли российский банк в список санкций по КНДР 3.08.2018, 18:15

Меры приняты в связи с нарушением санкционного режима.

США в рамках мер в отношении КНДР ввели санкции против российского банка Агросоюз.

Как пишет «Новое время», об этом сообщается на сайте американского министерства финансов.

Банк Агросоюз занимает 202 место среди российских банков по размеру активов с показателем 11,4 миллиарда рублей. Единственным владельцем банка является Андрей Шляховой. Агросоюз зарегистрирован в Москве.

Кроме того, в санкционный список по КНДР попал гражданин Северной Кореи Вон Чон (Jung Won) 1971 года рождения, который предположительно проживает в Москве.

Также под санкции попали китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейская компания Korea Ungum Corporation.

Санкции введены за нарушение санкционного режима, предусмотренного Советом безопасности ООН.