Аудронюс Ажубалис: Правду о делах коммунистов в Литве должны узнать все 3.08.2018, 16:23

Аудронюс Ажубалис

Коммунистическую партию в Литве могут признать преступной организацией.

Литовскую коммунистическую партию могут признать преступной организацией – в случае если Сейм страны примет проект закона, который зарегистрировали консерваторы. О том, почему нужен такой закон и кого он коснется, сайту Charter97.org рассказал депутат Сейма Литвы Аудронюс Ажубалис, один из авторов проекта этого закона.

- Вы могли бы рассказать подробнее о проекте закона?

- Проект закона прежде всего является попыткой восстановить историческую справедливость. В 1998 году в Литве уже был принят закон об оценке деятельности кадровых сотрудников комитета КГБ СССР и других, связанных с комитетом организаций и нынешней деятельности этих сотрудников. В этом законе очень четко и ясно говорится, кем были кадровые сотрудники КГБ, чем занимались и какие ограничения их касаются – например, запрет в течении десяти лет работать в государственном аппарате.

Подобного закона о коммунистической партии никогда не появилось. Тем не менее, всем прекрасно известно, что репрессивными структурами в советской Литве руководила и идеологически вдохновляла их коммунистическая партия. Получается своеобразный парадокс: коммунистическая партия, хотя и запятнала себя преступлениями, словно бы остается в стороне.

Даже более того, приобретает черты уважаемой и респектабельной организации.

- Во многих постсоветских странах, да и на Западе тоже, начинают рассуждать о том, что коммунистическая партия — это наследие прошлого, которое надо побыстрее предать забвению.

- Я считаю так: пока правда остается невысказанной – опасность того, что история повторится, всегда существует. Более того, в случае Литвы достаточно многим коммунистическим деятелям в свое время удалось занять посты в ставшей независимой от СССР Литве. Поэтому считаю, что правду о коммунистах в Литве, которые в период СССР прилагали массу усилий, чтобы наш народ превратить в советского человека с промытыми мозгами, нужно рассказать.

- То есть по вашему мнению коммунистическая партия Литвы – преступная организация?

- А что нет? Для того, чтобы признать ее преступной, хватает ее действий в 1940-1941 годах, когда СССР оккупировал Литву, а в период 1944-1990 годов она всячески насаждала советскую диктатуру на литовской территории. Если мы до сих пор не признали компартию Литвы преступной организацией, то фактически получается, что действия коммунистической партии в 1940-х годах становятся легитимными.

- И на этом все?

- Нет. Одна из целей закона, проект которого мы зарегистрировали – предать огласке тех деятелей компартии или комсомола, которые пожелают принять участие в политической жизни страны – например, участвовать в выборах в Сейм или Европарламент, или на пост президента Литвы.

Аналогично должны поступать и лица, работающие на дипломатической службе или принимающие участие в конкурсе на пост в госучреждении. Закон, проект которого мы зарегистрировали, потребует от таких лиц ясно и четко указать в своей биографии, какие посты они занимали в коммунистической партии или органах комсомола.

Мне бы хотелось особо подчеркнуть, что закон такого признания требует не от простых и рядовых членов компартии или комсомола, но от руководящего состава.

Например, от секретаря компартии районного масштаба признание точно потребуется – избиратели должны знать такие факты.