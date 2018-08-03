Жизнь после Лукашенко 9 3.08.2018, 18:33

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Виталий Цыганков

Дискуссии вокруг инсульта правителя напоминают разговоры в конце 80-х, когда встал вопрос независимости.

Журналист «Радыё Свабода» Виталий Цыганков в «Фейсбуке» прокомментировал новость об инсульте Лукашенко:

- Я все же хочу добавить еще пару реплик на эту горячую тему «И что же будет после Лукашенко? А вдруг станет хуже? А вдруг нас Россия захватит?»

С одной стороны, я понимаю эти предостережения. Но с другой, я не вижу в таких разговорах никакого практического смысла. Ведь какие из них можно сделать конкретные выводы? Не трогать Лукашенко, чтобы «не было хуже?» Не рыпаться и ждать момента, когда исчезнет «российская угроза»? Сколько ждать - 20, 30, 50 лет?

Вы не поверите, но такие же приблизительно дискуссии и аргументы слышались в конце 80-х, когда встал вопрос независимости. И если, например, грузины, украинцы, а потом и Белорусский Народный Фронт объявили курс на независимость, то многие говорили то же самое - «а вдруг будет хуже?», «А давайте сначала сделаем демократию в СССР, а потом уже будем бороться за независимость».

Мне это напоминает глубокий и смешной анекдот. Два плода разговаривают во чреве матери. - «Как ты думаешь, а есть ли жизнь после родов?» - «Ой. Не знаю, никто еще не возвращался».

Жизнь «после Лукашенко» - это как «жизнь после родов». Не надо ее бояться.