Россия осталась без современных технологий добычи нефти 3.08.2018, 18:37

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Санкции против российских добывающий компаний создают им серьезные проблемы.

Санкции Запада против российских добывающий компаний "создают серьезные проблемы" для сектора добычи нефти и газа, который попал в зависимость от зарубежных технологий.

Как сообщает finanz.ru, об этом в пятницу заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Введенные США и их союзниками финансовые и технологические санкции в отношении российских энергетических компаний обозначили проблему уязвимости и зависимости отечественной энергетики от иностранного капитала и иностранных технологий, оборудования, программного обеспечения", - сказал Патрушев на совещании с главами регионов Центральной России.

"По ряду направлений эта зависимость создает серьезные проблемы. В первую очередь это касается нефтегазового сектора", - отметил он. В связи с этим "целесообразно" проработать "дополнительные механизмы", которые бы побуждали нефтяников переходить на отечественное оборудование, добавил Патрушев.

Проблема, однако, заключается в том, что зачастую такого оборудования просто нет.

В частности, технологии гидроразрыва пласта, которые активно применяются в США, позволяют резко увеличить отдачу из скважин, "оживить" старые месторождения и добывать труднодоступную нефть из сланцевых пород, в России к настоящему моменту отсутствуют, рассказывал в марте на встрече с президентом РФ Путиным глава Минэнерго Александр Новак.

"Флоты гидроразрыва <...> всё более и более активно используются сегодня при разработке нефтяных и газовых месторождений. В России на сегодняшний день, к сожалению, нет таких технологий, и создана только опытная промышленная установка", - сообщил Новак.

После введения санкций Запада технологическая база российской добывающей отрасли полностью остановилась в развитии: доля принципиально новых разработок упала с 30% в 2011 году до 0% - в 2016-м, подсчитал замдиректора Центра развития ВШЭ Валерий Миронов.

Сыграл роль низкий относительно доли в мировой добыче уровень расходов компаний и государства на науку и инновации (около 1% от мировых), объясняет Миронов, и ситуация уже выглядит неприемлемой: коэффициент извлечения нефти (КИН) для разрабатываемых месторождений в России составляет в среднем около 25%, тогда как в мире у лидеров - до 45%.

Возможности России наращивать добычу нефти при нынешней технологической базе практически исчерпаны, прогнозирует в докладе Oil 2018 Международное энергетическое агенство.

По расчетам МЭА, пик добычи в 11,74 млн баррелей в сутки Россия покажет в 2021-м году, после чего объемы начнут падать.