Дмитрий Бондаренко: Белорусские и российские власти совместно борются с Украиной и татарами 3.08.2018, 19:05

Визиты с вопросами к белорусским мусульманам - совместная работа КГБ и ФСБ.

Белорусские власти опасаются татар и крымских татар, несмотря на то, что в Беларуси они не имеют столь серьезного влияния, как в Крыму. Такое мнение изданию gordonua.com выразил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, комментируя информацию о том, что сотрудники спецслужб и миграционной службы Беларуси проводят активный опрос мусульман.

- Белорусские и российские власти действуют против Украины и крымских татар сообща, - считает Дмитрий Бондаренко.

«Не сомневаюсь, что визиты с вопросами к белорусским и крымским татарам – совместная работа белорусских и российских спецслужб. Исполняется приказ, отданный в Москве. Ведь белорусские и российские власти – это одно целое. Они вместе борются с Украиной и татарами. Причем везде – и в Крыму, и в России, и в Беларуси. По сути, это признание силы татар. Сегодня они – основной противник Путина. В Беларуси – это небольшое меньшинство. Они не имеют такого влияния, как в Крыму, но, видимо, их все равно опасаются, раз спецслужбы обратили на них внимание. Значит, у людей, общающихся со своими друзьями или родственниками из числа крымских татар, могут возникнуть серьезные проблемы», – отметил Бондаренко.

По его словам, одной из причин опросов могло стать общение белорусских оппозиционеров с крымскими татарами.

«Почему спецслужбы решили заняться крымскими татарами именно сейчас, сложно сказать. Причина может быть любая, даже самая неожиданная. К примеру, мы с Натальей Радиной выступали недавно в эфире крымско-татарского телеканала ATR. Даже это могло подтолкнуть спецслужбы к таким действиям: мол, белорусские оппозиционеры общаются с крымскими татарами и, наверное, замышляют что-то недоброе против Путина и Лукашенко. Хотя, повторюсь, татар у нас немного – несколько десятков тысяч на девятимиллионную страну. И они не так хорошо организованы, как татары в Крыму», – резюмировал Бондаренко.

2 августа нардеп от Блока Петра Порошенко, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что сотрудники спецслужб и миграционной службы Беларуси проводят активный опрос крымских татар (татар Беларуси) и представителей других этнических сообществ, исповедующих ислам.

"При этом особый интерес представители спецслужб Беларуси проявляют к мусульманам, имеющим родственников в Одесской и Херсонской областях, а также в Киеве. Официальным пояснением такого интереса называется "изучение миграционных потоков, родственных связей, уровня религиозного и национального соотношений в индивидуальной и коллективной ментальности мусульманских диаспор", – отметил Чубаров.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. После оккупации Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.

Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch.