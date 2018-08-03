Американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект о новых санкциях против РФ
- 3.08.2018, 19:09
Очередные ограничительные меры в отношении Москвы должны стать самыми жесткими.
Американские сенаторы внесли в верхнюю палату Конгресса законопроект о введении новых санкций в отношении России, сообщает «Эхо Москвы».
Один из его авторов – Линдси Грэм – отметила, что очередные ограничительные меры в отношении Москвы должны стать самыми жесткими.
Предполагается, что новые санкции затронут российских политиков и крупных бизнесменов, а также приведут к ограничению американских инвестиций в Россию.
Санкции в отношении России доказали свою эффективность, — сказал бизнесмен Евгений Чичваркин. По словам Чичваркина, Россию ждет новый большой экономический кризис.