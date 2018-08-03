Американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект о новых санкциях против РФ 3.08.2018, 19:09

Очередные ограничительные меры в отношении Москвы должны стать самыми жесткими.

Американские сенаторы внесли в верхнюю палату Конгресса законопроект о введении новых санкций в отношении России, сообщает «Эхо Москвы».

Один из его авторов – Линдси Грэм – отметила, что очередные ограничительные меры в отношении Москвы должны стать самыми жесткими.

Предполагается, что новые санкции затронут российских политиков и крупных бизнесменов, а также приведут к ограничению американских инвестиций в Россию.

Санкции в отношении России доказали свою эффективность, — сказал бизнесмен Евгений Чичваркин. По словам Чичваркина, Россию ждет новый большой экономический кризис.