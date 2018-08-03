Диетологи нашли эффективный способ похудения 3.08.2018, 19:18

Придерживаясь рекомендаций специалистов, можно увидеть результат уже через две недели.

Специалисты рассказали, что сокращение промежутка между первым и последним приемом пищи до восьми часов поможет сбросить лишние килограммы без смены привычного рациона питания, пишет orthodox.od.ua.

Американские диетологи профессор Сатчин Панда и основатель Real Nutrition NYC Ами Шапиро нашли эффективный способ похудения без диет и изнурительных тренировок.

Специалисты уверяют, что, придерживаясь их рекомендаций, можно увидеть результат уже через две – три недели. Диетологи рассказали, что секрет состоит в том, чтобы не есть, когда организму «не нужно топливо».

Они рекомендуют сократить промежуток между первым и последним приемом пищи до восьми часов, но сделать это постепенно, сначала уменьшив его до 12 или 10 часов. Специалисты также предложили несколько решений проблемы выдерживания остального времени без еды: они рекомендуют брать с собой завтрак на работу, а последний прием пищи сделать максимально плотным, чтобы не было желания перекусить перед сном.

Также диетологи рассказали, что физической активностью следует заниматься в период с 17:00 до 19:00. Тогда похудение будет максимально эффективным.