«Чтобы отправить дочь в школу взяли кредит» 3.08.2018, 19:32

Фото: newgrodno.by

Как гродненцы готовят детей к школе.

Традиционный школьный базар в Гродно в этом году работает не на Советской площади, а возле гипермаркета "Алми" на проспекте Космонавтов, передает «Еврорадио».

Цены на "все для школы" почти не отличаются от прошлогодних. Но денег у многих гродненцев все равно не хватает.

Покупательница показывает продавщице список из необходимых канцелярских товаров для третьеклассников. В нем 29 пунктов.

"Цветной картон для первоклассников — 2,30 — 2,40, цветные карандаши (в зависимости от количества) — от 5 рублей, фломастеры — от 2 до 12 рублей, краски акварельные по 2-3 рубля, тетради самые простые — от 15 до 17 копеек, с картонной обложкой — 35, с рисунками на обложке — по 45 копеек", — рассказывает продавщица.

Она добавляет, что как раз вчера собирала такой набор для двух девочек 2 и 3 класса:

"Вместе они заплатили 59 рублей, но кое-что из списка пришлось заменить. А если бы брали все по списку, за двоих пришлось бы заплатить около 90 рублей".

Канцелярские принадлежности — не самое дорогое, что нужно школьнику

Рядом с киоском, где продается школьная форма, семейная пара — Владимир и Галина — примеряют дочери сарафан. Ольга пойдет в третий класс. Родители говорят, что отправить ребенка в школу для них очень дорого. Помогают бабушка и дедушка.

"Ну вот, загибайте пальцы, — говорит Галина и начинает перечислять. — Юбка и кофточка — 50 рублей. Сразу учтите, что нужно покупать по две, чтобы было что-то на смену. Это уже 100 рублей. Добавьте туфли — 50 рублей, спортивный костюм — 80 рублей, кроссовки — 120 рублей".

Всего — около 300 рублей.

Владимир добавляет, что в прошлом году покупали обувь дешевле, но через три недели от нее ничего не осталось, поэтому больше не рискуют так делать.

В прошлом году на то, чтобы отправить дочь в школу, Владимир и Анна взяли кредит

Но этот способ им не очень понравился.

"У нас был еще кредит на холодильник, и когда мы оба кредита отдавали, то к концу месяца не было за что в магазин сходить, — рассказывает Анна. — А в этом году дедушка с бабушкой откладывали, чтобы помочь внучке. Так получилось без кредита, можно сказать, повезло".

У Галины трое детей. Двоих к 1 сентября предстоит собрать в школу. Женщина находится в декретном отпуске и получает 460 рублей на самого маленького ребенка. На школьном базаре Галина пока ничего не покупала: присматривается к ценам.

"Мужу зарплату нестабильно платят, да и зарплата всего 300 рублей. Нам очень сложно, — жалуется Галина. — Но кредиты мы уже боимся брать, потому что в прошлом году еле выплатили. Думали, что уже придут и из дома за долги все повыносят. Я на выходные со старшей дочерью езжу в Брестскую область к родным и там собираем ягоды и грибы. На эти деньги детей к школе подготовим", — уверенно говорит Галина.

"На все сразу денег не хватает, собираемся в школу по частям"

Еще одна семья примеряет школьный костюм мальчику. Василий пойдет в 8 класс, а размер костюма — как на взрослого! За него придется отдать 100 рублей, ничего дешевого нет.

"Мы все сразу не покупаем, — говорит Елена, мать мальчика. — Муж — строитель, 400 рублей даже не зарабатывает. У меня в детском саду всего 250 рублей. Купим пока самое необходимое, на что денег хватит, а там с каждой зарплаты будем докупать".

Журналисты поинтересовались у еще одной женщины, которая рассматривает цены на школьную форму: на все ли хватит денег? Она отвечает, что у нее двое школьников, и в этом году, чтобы подготовить их к школе, она с мужем точно возьмет кредит.

"Мы для детей стараемся, чтобы у них было все. А экономим уже на себе: никуда не ездим, ничего особенного не покупаем. Но теперь по-другому просто не выжить", — признается женщина.