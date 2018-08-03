В Тольятти прошел четвертый митинг против повышения пенсионного возраста 3.08.2018, 19:40

Акция протеста собрала сотни жителей города.

Сегодня вечером в Тольятти в парке Комсомольского района состоялся официально разрешенный властями митинг против пенсионной реформы в РФ, сообщает сайт idelreal.org. Организатором акции стал горком КПРФ Тольятти. Сегодняшний митинг стал четвертой акцией протеста в Тольятти против повышения пенсионного возраста.

Акция протеста продолжалась полтора часа и собрала около семисот человек, в основном, людей среднего возраста.

На площадке, где проходил митинг, неожиданно отключили электричество, из-за чего перестала работать звукоусиливающая аппаратура. Однако организаторы запустили электрогенератор.

Люди вышли на митинг с плакатами "Мы не хотим умирать на работе!", "Голосуешь за "Единую Россию" — голосуешь за повышение пенсионного возраста", "Голосовал за Путина — получи "подарки"", "Нет пенсионному геноциду в России".

13 июля Совет Самарской Губернской Думы большинством голосов поддержал инициативу правительства РФ по повышению пенсионного возраста.