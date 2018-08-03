Порошенко пообщался с освобожденным из российской колонии Костенко 3.08.2018, 19:54

Петр Порошенко

Незаконное заключение не поколебали проукраинскую позицию крымского политзаключенного.

Президент Украины пообщался по телефону с освобожденным из российской колонии крымским политзаключенным Александром Костенко. Как пишет gordonua.com, oб этом Петр Порошенко сообщил в Facebook.

"Тепло пообщался по телефону с Александром Костенко. Он большой молодец! Незаконное заключение и годы тяжелых испытаний не поколебали его твердую проукраинскую позицию. Александр благодарен каждому, кто боролся за него. Ждем его на родной земле. Продолжаем бороться за освобождение из российской неволи всех украинцев, заключенных по политическим мотивам", – подчеркнул президент Украины.

Костенко арестовали в Крыму 8 февраля 2015 года. По данным защиты, перед задержанием его похитили сотрудники ФСБ, избивали, пытали током и сломали руку. Затем, по словам адвоката, Костенко избивали в СИЗО его сокамерники.

15 мая "Киевский районный суд Симферополя" приговорил украинца к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения за "умышленное причинение легкого вреда здоровью" сотруднику крымского спецподразделения "Беркут" во время протестов в Киеве и незаконное хранение "основных частей огнестрельного оружия".

26 августа адвокат крымчанина Сотников сообщил, что срок заключения сократили на четыре месяца. Сегодня Костенко был освобожден из колонии. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что Костенко будет ночевать в посольстве Украины в РФ, а потом в сопровождении двух дипломатов освобожденного активиста переправят в Киев.