Пловец Никита Цмыг установил новый рекорд Беларуси 3.08.2018, 20:02

Никита Цмыг

Он вышел в финал чемпионата Европы на дистанции 50 метров на спине.

Белорусский пловец Никита Цмыг вышел в финал чемпионата Европы-2018 на дистанции 50 метров на спине, сообщает «Прессбол».

В своем полуфинальном заплыве наш соотечественник финишировал третьим с результатом 24,66 с, установив новый рекорд Беларуси.

Предыдущее достижение — 24,74 — принадлежало Павлу Санковичу. В сводной таблице по итогам 1/2 финала Цмыг занял пятое место. С лучшим результатом (24,12) в финал вышел румын Роберт-Андрей Глинта.