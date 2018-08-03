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Пловец Никита Цмыг установил новый рекорд Беларуси

  • 3.08.2018, 20:02
Никита Цмыг

Он вышел в финал чемпионата Европы на дистанции 50 метров на спине.

Белорусский пловец Никита Цмыг вышел в финал чемпионата Европы-2018 на дистанции 50 метров на спине, сообщает «Прессбол».

В своем полуфинальном заплыве наш соотечественник финишировал третьим с результатом 24,66 с, установив новый рекорд Беларуси.

Предыдущее достижение — 24,74 — принадлежало Павлу Санковичу. В сводной таблице по итогам 1/2 финала Цмыг занял пятое место. С лучшим результатом (24,12) в финал вышел румын Роберт-Андрей Глинта.


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