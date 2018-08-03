Профсоюз РЭП освободил 9 рабочих от иска на $23 тысячи 3.08.2018, 20:12

В резонансном деле поставлена точка.

3 августа судья Новобелицкого района Гомеля Виталий Морозюк поставил точку в резонансном деле по иску прокурора города в интересах ОАО «Гомельский жировой комбинат» о взыскании с 45 работников комбината свыше 100 тысяч BYN, сообщает гомельская «Весна».

Интересы 9 ответчиков в суде, вступивших в независимый профсоюз РЭП на протяжении почти полуторагодовых судебных тяжб представлял правовой инспектор труда по Гомельской области Леонид Судаленко.

Профсоюзный юрист пояснил, что столь крупная сумма образовалась из-за того, что у закупленных товаров, хранящихся на складе, истек срок годности, и они были не пущены в производство, а утилизированы. Комитет госконтроля счел утилизацию ущербом, причиненным государственному имуществу, и прокурор города обвинил в недостаче работников комбината, включая двух бывших директоров.

Начинала рассматривать дело судья Новобелицкого района Гомеля Наталья Гладышева, которая следом за прокурором решила, что Коллективные договора на предприятиях ничего не значат и во внимание не должны приниматься. Здесь следует отметить, что именно по Коллдоговору все работники несут ограниченную, в размере 20% от среднемесячного заработка материальную ответственность вне зависимости от суммы причиненного по их вине ущерба.

Судья Гладышева в конце прошлого года повернула дело так, что с одного из членов профсоюза РЭП Оксаны Сороко взыскала свыше 10 тысяч $, распространив на ее ответственность и за других работников. С такой «самодеятельностью» не согласились судьи кассационной инстанции Гомельского областного суда, вернув дело на новое рассмотрение в тот же суд, но уже другому судье.

Профсоюзный юрист заявляет, что профсоюзы во всем мире столетиями боролись за улучшения правового положения людей наемного труда. Действующий на предприятии профсоюз добился ограниченной ответственности для работников, и этот факт является для них Конституцией.

«31 июля апелляционная инстанция Гомельского областного суда по гражданским делам снизила подлежащий взысканию с работницы Гомельского жирового комбината И.С., члена нашего профсоюза ущерб нанимателю с 13 тыс. до 190 BYN на основании Коллективного договора, по этой причине считаю, что обжалование сегодняшнего решения суда не имеет никаких перспектив», - добавил правовой инспектор труда.

Следует отметить, что в целом все ответчики по иску благодаря позиции профсоюза РЭП смогли избежать выплат работодателю на сумму около 100 тыс. BYN ($47 тысяч).