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Военные Путина использовали детей на своем празднике в Крыму

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  • 3.08.2018, 20:19
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Дети в военной форме демонстрировали приемы рукопашного боя.

В Севастополе (оккупированный Россией Крым) военные использовали детей в мероприятии по случаю дня воздушно-десантных войск России.

Как пишет apostrophe.ua, об этом свидетельствует видео выступления, опубликованное в YouTube.

Митинг и концерт проходили на площади перед памятником Матросу и Солдату.

Российские военные "убили" террористов и захватили их автомобиль с документами. При этом после инсценировки "боя с террористами" военные выстроились в ряд и дали залп из автоматов в сторону зрителей.

Также был показан номер, во время которого дети в военной форме демонстрировали приемы рукопашного боя.

Фото: Крым.Реалии
Фото: Крым.Реалии

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