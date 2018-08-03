Военные Путина использовали детей на своем празднике в Крыму

Военные Путина использовали детей на своем празднике в Крыму3
- 3.08.2018, 20:19
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Дети в военной форме демонстрировали приемы рукопашного боя.
В Севастополе (оккупированный Россией Крым) военные использовали детей в мероприятии по случаю дня воздушно-десантных войск России.
Как пишет apostrophe.ua, об этом свидетельствует видео выступления, опубликованное в YouTube.
Митинг и концерт проходили на площади перед памятником Матросу и Солдату.
Российские военные "убили" террористов и захватили их автомобиль с документами. При этом после инсценировки "боя с террористами" военные выстроились в ряд и дали залп из автоматов в сторону зрителей.
Также был показан номер, во время которого дети в военной форме демонстрировали приемы рукопашного боя.