Как работают введенные США санкции в отношении России 3.08.2018, 20:32

С 2014 года Вашингтон принял против Москвы многочисленные ограничительные меры.

2 августа американские сенаторы внесли в Конгресс законопроект об ужесточении экономического, политического и дипломатического давления на Россию в ответ на "непрекращающиеся попытки РФ вмешиваться в американские выборы, злонамеренное влияние России в Сирии, агрессию в Крыму и другие действия", пишет «Немецкая волна».

Предлагаемые санкции являются логичным продолжением политики Вашингтона в отношении Москвы, проводимой в последние пять лет.

Вмешательство России в события на Украине с 2014 года и аннексия Москвой Крыма стали катализатором резкого ухудшения отношений США и РФ и введения Вашингтоном многочисленных санкций против РФ.

В дальнейшем положение усугубили активная поддержка Москвой режима Асада в Сирии, ухудшившаяся ситуация с соблюдением прав человека и гражданских свобод в России, атаки предположительно российских хакеров и возможное вмешательство Кремля в президентские выборы 2016 года в США, взаимные обвинения в нарушении договоров по контролю над вооружениями. В качестве реакции на реальные и предполагаемые действия Москвы Вашингтон все чаще использует инструмент санкций.

2014 год: первые санкции администрации Обамы

Первый пакет американских санкций был введен президентом США Бараком Обамой в марте 2014 года против граждан России и Украины, "причастных к российскому вторжению в Крым и подрыву суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

" Санкции включали визовые запреты для таких лиц и замораживание их банковских активов. Список постоянно расширялся, а уже 20 марта санкции были введены против банка "Россия", названного "личным банком высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации".

28 марта США прекратили лицензирование экспорта в Россию товаров и услуг оборонного назначения. 3 апреля были приостановлены консультации с Россией в области противоракетной обороны, а также сотрудничество в космической сфере (за исключением проекта Международной космической станции) и по ряду проектов в области мирного атома.

7 мая Вашингтон исключил Россию из торговой программы, позволяющей странам с переходной экономикой беспошлинно экспортировать в США определенные виды товаров.

Второй санкционный пакет относится к июню 2014 года, тогда были введены первые санкции в отношении ключевых секторов российской экономики. Под санкции попали компании "Роснефть" "Новатэк", государственные Внешэкономбанк и Газпромбанк, основные корпорации российского оборонно-промышленного комплекса. Затем санкционный список был дополнен "Банком Москвы", ВТБ, Россельхозбанком и Объединенной судостроительной корпорацией.

6 августа американские власти запретили поставку в Россию оборудования для глубинной добычи нефти и газа в Арктике, а затем ввели санкции в отношении крупных российских нефте- и газодобывающих компаний. Американским фирмам теперь не разрешается поставлять им товары и технологии, необходимые для освоения месторождений нефти на глубоководных участках и арктическом шельфе и кредитовать их на срок более 90 дней. Санкции США затронули более 90 процентов российского нефтяного сектора и почти всю российскую газодобычу.

Санкции США коснулись российского нефте-газового сектора

19 декабря президент США ввел новые санкции в связи с Крымом, запретив экспорт на полуостров любых американских товаров, услуг или технологий и ввоз на территорию США продукции из Крыма. Министру финансов было предоставлено право наложения санкций на физические лица и компании, работающие в Крыму.

2015-2016 годы: банки, ВПК, ГРУ и ФСБ

За два последующих года США существенно расширили существующие санкционные списки, добавив в них в том числе "дочек" компаний, в отношении которых уже действовали ограничения.

В июне 2015 года Вашингтон ввел наказание для любых иностранных банков, осуществляющих финансовые операции с внесенными в санкционные списки российскими юридическими и физическими лицами. С этого момента иностранным банкам-нарушителям может быть запрещено открытие корсчетов в США, а на существующие у них корсчета могут быть наложены жесткие ограничения.

В 2016 году под санкции впервые попали 11 российских производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности, в том числе лидеры российского рынка "Ангстрем" и "Микрон".

В декабре 2016 года США впервые ввели санкции в отношении России, поводом для которых была не Украина, а возможные кибератаки со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС России и Федеральная служба безопасности.

2017 год: против "Северного потока-2"

В 2017 году поводами для санкций стали не только действия России по отношению к Украине, но и возможное вмешательство России в президентские выборы в США, борьба с коррупционерами в рамках "закона Магнитского" и интересы национальной безопасности США. Некоторые из предлагаемых санкций имели не столько политический характер, сколько были нацелены на продвижение экономических интересов США.

25 июля Палата представителей Конгресса США приняла новый пакет санкций против России, Ирана и Северной Кореи, оформив его как закон "Противодействие противникам Америки через санкции". Он предусматривает, в частности, сокращение до 14 дней максимального срока рыночного финансирования российских банков, попавших под санкции, а нефтегазовых компаний - до 30 дней. Согласно документу, Вашингтон по-прежнему будет выступать против газопровода "Северный поток-2", так как он "оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность Евросоюза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы в Украине в сфере энергетики".

Инфографика - маршрут Северного потока-2

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций в отношении России. Список компаний и организаций состоит из двух частей. В первой упомянуты 33 предприятия оборонного сектора, включая "Ростех", "Ижмаш", "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод" и "Калашников". Во второй части списка собраны шесть разведывательных организаций и структур: ФСБ, ГРУ, СВР, компания Zorsecurity, "Специальный технологический центр" из Петербурга, "Профессиональное объединение конструкторов систем информатики" из Москвы.

19 декабря министерство торговли США включило в санкционный список два российских оборонных предприятия: ОКБ "Новатор" и ФНПЦ "Титан-Баррикады". Вашингтон счел, что деятельность этих компаний противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов.

20-21 декабря министерство финансов США расширило санкционный список в рамках так называемого "закона Магнитского", на основании которого Вашингтон налагает штрафные меры на коррупционеров и нарушителей прав человека во всем мире. В список вошли, в частности, сын генпрокурора России Артем Чайка.

2018 год: "кремлевский список" и удар по частным компаниям

2018 год характеризуется не только расширением списка лиц и организаций, попавших под санкции, но и ужесточением самих санкций.

В январе Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский список", включающий 210 имен. В него, в частности, вошли все российские бизнесмены с состоянием, превышающим 1 миллиард долларов, а также 114 чиновников. Тогда администрация США сообщила о решении пока не принимать ограничительных мер в отношении фигурантов списка.

15 марта министерство финансов США представило расширенный санкционный список, в который были включены 19 россиян и пять организаций, обвиняемых Вашингтоном во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

27 марта Трамп продлил также на один год действие санкций, введенных за кибератаки против США. Подтверждались ограничительные меры в отношении ФСБ и ГРУ. Кроме того, санкции распространились на связанные с этими спецслужбами ООО "Специальный технологический центр", НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных" и компанию Zorsecurity. Затем под них попали научно-исследовательский институт "Квант" и компании Digital Security и "Дайвтехносервис".

6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в "кремлевский список". Среди попавших под санкции оказались самые влиятельные российские бизнесмены, входящие в окружение Путина, - Алексей Миллер, Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Виктор Вексельберг.

Ограничительные меры наложены также на 14 компаний и группу высокопоставленных чиновников: министра внутренних дел Владимира Колокольцева, главу Росгвардии Виктора Золотова, руководителя Роскомнадзора Александра Жарова и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Принципиальная новизна этого пакета штрафных мер состоит в том, что Вашингтон впервые решил бить на поражение по частным компаниям. Министр финансов США Стивен Мнучин пояснил, что санкции не связаны с конкретными правонарушениями, а введены в ответ на "вредоносную деятельность России". Речь идет о наказании Москвы за все ее деяния последнего времени, включая аннексию Крыма, поддержку сирийского режима и попытки подорвать западную демократию.

9 мая США сообщили о введении санкций против целого ряда российских военных структур в связи с нарушением законодательства США о нераспространении оружия массового поражения и средств его доставки - баллистических и крылатых ракет. Речь идет о сотрудничестве в этой сфере с Ираном, Северной Кореей и Сирией. За день до этого были продлены санкции против "Рособоронэкспорта", который находится под различными американскими ограничениями с 2015 года.