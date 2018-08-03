Фотофакт: Свежие ляпы строителей и дорожных рабочих 3.08.2018, 20:58

Они иногда так отмачивают, что хочется и плакать, и смеяться.

Tut.by продолжает публиковать фото и видео ляпов наших строителей, проектировщиков, архитекторов, озеленителей и дорожников. Они иногда так отмачивают, что хочется и плакать, и смеяться. Увиденным делятся с журналистами читатели.

У дорожных рабочих при трудоустройстве портфолио выполненных работ не требуют. А зря — на некоторые стоит взглянуть и внимательнее отнестись к выбору специалиста. На фото сверху: вот так в Уручье дорожники заботливо обошлись с владельцем гаража.

А это уже гуманный Заславль. Возможно, автовладельца забыли предупредить о дорожных работах, а может, хозяин машины виноват, что вовремя не уехал с площадки. Но закатывать в асфальт чужую машину дорожники не стали, хоть и могли.

Новая остановка «Дачи» в Лесковке (Боровляны). Читатели сообщают, что после дождей автобусы останавливаются в начале, где лужа не такая глубокая. Они предполагают, что после ремонта изменился уровень обочины и дороги, из-за чего в дождь вся вода скапливается у остановки. Интересно, есть ли там ливневая канализация?

Новая пешеходная дорожка в Сенице напротив школы. Мнения в редакции разделились — кто говорит, что столб здесь стоять не должен, кому-то такой обход препятствия понравился.

На фото выше — ремонт пешеходного моста над железной дорогой на ул. Геологической в Степянке. Обращают на себя внимание опоры, которые держат некое подобие опалубки.

Но больше всего поражает основание, на которых эти опоры стоят.

Советские писсуары большинство взрослого населения хорошо помнят. Для тех, кто с ними не знаком, — приезжайте на Полесский вокзал в Барановичи.

А в столбцовском МРЭО ГАИ можно найти трубу тройного назначения: во-первых, за нее можно держаться как за поручень, во-вторых, она не позволит человеку открыть окно и выпасть из него, в-третьих, это просто труба отопления.

Фото со страницы Тельцов Дмитрий в facebook

За точность и качество подрезки плитки вокруг люка ливневки нам захотелось выписать плиточнику премию. Но заказчик — перфекционист, поэтому специалист что-то получит, но не факт, что премию.

Фото со страницы читателя в facebook

Владелец этих велосипедов пишет, что крючки для их крепления в подъезде ждал почти год: «Думал, их сделают в полу, чтобы можно было поставить несколько велосипедов друг возле друга и они никому не мешали бы. А получилась вот такая скульптура, которая пачкает стены и дико неудобна в использовании».

Во время капремонта в подъезде немного в цвет не попали. Маляр нашел выход и оформил стены в стиле тетрис.

А на этом фото — оперативное облагораживание лифта в Чижовке. Кнопочки процарапали уже жильцы дома.

Сель — мощный грязевой поток с камнями, возникающий в горах во время ливней или в период таяния снегов. Можно не ехать в горы, а наблюдать их в агрогородке Прилуки. Читатель опасается, что вместе с грунтом вниз съедет и их дом.

Внутренняя территория завода им. Вавилова, буквально в пару метрах от проходной. Мы, конечно, видели и раньше, как оконные проемы закладывают кирпичом. Правда, для этого сначала демонтируют сами окна, а потом уже кирпич кладут.

Фото со страницы Dmitry Zubovich в facebook

Физкульт-привет от строителей! Найти этот спортивный комплекс можно в парке в районе Жудро — Матусевича — Сердича.