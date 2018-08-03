«Недовольство накапливается годами, а выплескивается на улицы молниеносно» 3.08.2018, 21:03

Николай Шарах

В 90-е и в начале 2000-х рабочие уже показали, что они способны на активные действия.

В Минске 28 июля прошел XII съезд Свободного профсоюза Белорусского. Председателем СПБ на альтернативной основе был избран Николай Шарах, который ранее являлся заместителем председателя СПБ по Витебской области, сообщает витебская «Весна».

На съезде присутствовали 13 делегатов из разных регионов Беларуси: Могилевской, Брестской, Витебской областей и города Минска. Делегаты от профсоюзных структур подвели итоги работы прежнего руководства, выбрали новое и выразили ему свои пожелания.

В своем отчете теперь уже бывший председатель СПБ Михаил Ковальков критически оценил собственную работу на посту главы, однако делегаты его не поддержали.

Тяжелая ситуация в СПБ, по мнению большинства делегатов, сложилась из-за общего состояние белорусского общества. Жесткий прессинг со стороны властей не только не ослабевал в последние годы, но и усиливался. Применяются как старые, так и новые методы давления на профсоюзы: это и запрета на регистрацию, на проведение мирных собраний, пикетов; это и создание фейковых аккаунтов в соцсетях, рассылки лживых материалов о профсоюзных активистах в СМИ (Полоцк).

«Но все это не должно заставить нас сложить руки», - сказал Геннадий Быков, который стоял у истоков Свободного профсоюза в стране. Он вспомнил 90-е и начало 2000-х, когда рабочие показали, что они способны на активные действия. Недовольство накапливается годами, а выплескивается на улицы молниеносно. Профсоюз нужен рабочим как инструмент, чтобы правильно формулировать свои требования и твердо их отстаивать в переговорах с властями. «А такой опыт у нас есть», - подчеркнул Геннадий.

По словам новоизбранного председателя СПБ Николая Шараха, первое, чем займется руководство, - это усиление информационной работы и координация работы с низовыми профсоюзными структурами.

Делегаты выразили свою солидарность с лидерами профсоюза РЭП Геннадием Федыничем и Игорем Комликом, на которых ныне власть набросилась всей своей мощью.

Касательно экономической ситуации в стране и нарушений прав работников была принята резолюция съезда.