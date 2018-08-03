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Украинский специалист возглавил могилевский ФК «Днепр»

  • 3.08.2018, 21:14

Последним клубом Сергея Литовченко был киевский «Арсенал».

Украинский специалист Сергей Литовченко возглавил могилевский "Днепр", сообщает «Прессбол».

Контракт с тренером будет заключен как только будет получено специальное разрешение на работу в Беларуси. Последним клубом Сергея Литовченко был киевский "Арсенал", с которым он в стал чемпионом украинской первой лиги и вышел в премьер-лигу. Новый наставник уже прибыл в Могилев и был представлен команде.


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