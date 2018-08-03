Саудовская Аравия снижает стоимость нефти для США и ряда стран 3.08.2018, 21:20

Цена будет снижена на все виды экспортируемой нефти.

Саудовская Аравия заявила о снижении цен на все виды экспортируемой нефти в страны Средиземноморья, Северо-Западной Европы и США. Как пишет «Зеркало недели», об этом сообщила госкомпания Saudi Aramco в пятницу, 3 августа.

Ожидается, что уже в сентябре стоимость нефти для США подешевеет на ,4-0,7 за баррель. Цена барреля нефти для покупателей из средиземноморских государств снизится на $ 1,1 за баррель, что дешевле нефти марки Brent на $ 5,2 за баррель. Другие сорта снизятся в цене на $ 0,8-0,9 за баррель.

В то же время цена всех сортов топлива с поставкой в страны Азии повысится на $ 0,1 за баррель.

Напомним, ранее Глава делегации Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебели предупредил о возможном росте цен на нефть до $ 100 за баррель. Также Иран грозился перекрыть экспорт нефти из Персидского залива из-за американских санкций.

4 мая 2018 года президент США Дональд Трамп расторг ядерную сделку с Ираном и возобновил санкции. Жесткие меры воздействия грозят компаниям, которые закупают нефть в Иране.