Россияне оказались в долговой яме размером 13,3 триллиона рублей 1 3.08.2018, 21:41

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Долги населения перед банками растут в два раза быстрее их зарплат.

Темпы роста зарплат и сбережений населения оказались далеко позади скорости, с которой россияне набирают потребительские кредиты. В результате долги населения перед банками растут в два раза быстрее их зарплат, констатирует Минэкономразвития, пишет finanz.ru.

Так, в июне потребительские кредиты гражданам выросли на 15,9% в годовом выражении после 15,1% в мае, а с устранением сезонности - более чем на 20%. При этом рост реальных зарплат в это же время замедлился до 7,2%, а вкладов россиян в банках - до 7,1% (с 7,6 и 7,7% в мае соответственно).

Согласно данным ЦБ, за все первое полугодие 2018 года портфель кредитов населению вырос на 1,1 трлн рублей до 13,3 трлн. Один Сбербанк за это время выдал потребительских кредитов на рекордные 714 млрд рублей, что то на 74% больше, чем годом ранее, а ВТБ дал населению 400 млрд рублей, на 32% больше, чем за тот же период 2017 года.

Розничное кредитование восстанавливается быстрее корпоративного, и это происходит отчасти потому, что в 2015-2016 гг. население активно сокращало задолженность перед банками, констатирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Теперь же, когда зарплаты растут, а ставки достигли дна, россияне снова стали ее наращивать, говорит эксперт. Однако рост потребительских кредитов практически исчерпан: уже взятые кредиты близки к 10% ВВП - восточноевропейским максимумам, предупреждает Орлова.

Потребительское кредитование начало восстанавливаться еще в прошлом году на фоне падающих доходов населения, напоминают "Ведомости". Люди вынуждены увеличивать потребление за счет розничных кредитов, замечали ранее аналитики РАНХиГС. Если в начале 2018 года, накануне выборов, зарплаты бюджетников стали стремительно расти (правительству необходимо было выполнить майские указы президента Путина и довести зарплаты учителей, врачей и ученых до 100-200% от средних по региону) и вслед за зарплатами росли и доходы населения, то уже в мае - июне реальные доходы россиян снова начали стагнировать (+0,2%).

По данным "ИнФОМа", вслед за этим выросла доля россиян, ожидающих ухудшения материального положения своей семьи в течение следующего года, с 12% в мае до 22% в июне. Количество тех, кто ждет улучшения, сократилась с 24 до 19%.