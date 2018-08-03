Самые необычные здания Беларуси 3.08.2018, 21:52

В Беларуси есть собственный дом-перевертыш.

Как вы считаете, насколько удивительная Беларусь страна? Журналист сайта planetabelarus.by Алесь Литвинов решил в очередной раз перетряхнуть порох в архитектурных пороховницах и поглядеть, чем же эдаким сможем «потчевать» туристов на местах:

МОЙ ХРАМ – МОЯ КРЕПОСТЬ

Смело берусь утверждать, что храмы-крепости – крутая фишка нашего средневекового зодчества. Поскольку на принадлежавших белорусам-литвинам землях воевали почти всю историческую дорогу, это не могло не наложить отпечаток на местную архитектуру. Предки старательно строили замки, дома-крепости.

И храмы оборонного типа. Их в Беларуси сохранилось несколько, но самый древний и, пожалуй, интересный из них расположен в деревне Сынковичи на Гродненщине. По легенде, нынешнюю церковь Святого Архангела Михаила заложил еще великий князь Витовт – чуть ли не как свой очередной готический замок. Но что-то пошло не так, и в полутораметровой толщины стенах в итоге обосновался храм…

НЕБЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК

А такой необычной формы святыню турист вряд ли отыщет где-либо, кроме Беларуси: речь идет о треугольной Свято-Троицкой церкви на окраине деревни Большая Своротва, что неподалеку от Барановичей. Концепция возведенного в середине XVIII века из дерева, а в 1823-м перестроенного в камне храма заключалась в том, что молиться в нем могли сразу представители трех конфессий: православные, униаты и католики. Войти в помещение можно было с любой из трех сторон, и даже алтарь располагался в самом его центре.

ПИРАМИДА ЗАВИШЕЙ

Еще один оригинально-треугольный памятник белорусского зодчества – часовня-усыпальница рода Завишей, построенная в 1800 году в форме египетской пирамиды на католическом кладбище местечка Узда. В часовне имелось два уровня: на верхнем находилась потайная комната для молитв, а на нижнем – склеп, насчитывавший три ряда захоронений, увы, не сохранившихся.

ПИЗАНСКИЙ БАРАБАН

Спасо-Преображенская церковь в деревне Порплище, что на Витебщине, – это не только памятник деревянного зодчества начала XVII века, коих в Беларуси сохранились единицы, но и – последние 30 лет – наша «Пизанская башня». В 1980-х церковный купол-барабан слегка просел и накренился набок, но не упал. В те годы на его выравнивание не хватило средств, а потом и вовсе народ «прыцярпеўся», и необычных очертаний храм стал туристической изюминкой Докшицкого района.

ГОТИЧНО

Другая необычная православная церковь Витебской области расположена в деревне Сарья.

Глядя на этот храм из красно-бурого кирпича, считающийся одним из лучших в Беларуси памятников «пламенеющей готики», туристы всегда принимают его за католический костел – впрочем, таковым он и являлся до 1865 года, когда был конфискован царскими властями и переосвящен в православную церковь. К слову, незадолго до этого за несанкционированную постройку католического храма владельца здешнего имения Лопатинского едва не упекли в Сибирь… Непростой судьбе Успенской церкви в Сарье и ее создателей «Планета Беларусь» посвятила отдельный материал.

КОСТЕЛ-СТАТУЭТКАM

И вновь особенное культовое сооружение – на этот раз недалеко от Сморгони. Не зря ведь костел Девы Марии Розария в Солах сравнивают с произведениями гениального каталонца Антонио Гауди!

Построенный в 1926–1934 годах храм отличается своей асимметричностью, наделен удивительной пластикой и вообще больше походит на скульптуру. Сольский костел часто называют памятником архитектуры модерна, однако этот храм вобрал в себя элементы и других популярных стилей последнего тысячелетия: выложенные из каменных блоков контрфорсы служат напоминанием о готике, боковые галереи-аркады – это ренессансная реминисценция, а башня-звонница и фигурные щиты фасадов словно бы пришли из эпохи барокко…

НИ ОКОН, НИ ДВЕРЕЙ

Ну, а вот и светская архитектурная необычность – насколько светскими могут быть масоны. В построенном в конце ХVIII – начале ХIХ вв. в форме мальтийского креста минском Доме масонов, по преданию, собирались члены ложи «Северный факел».

А чтобы происходящее внутри оставалось тайной «вольных каменщиков», все окна трехэтажного здания были наглухо замурованы. Впрочем, со стороны улицы все выглядело так, будто за стеклом всего лишь висят плотные занавески.

СКВОРЕЧНИК-САН

Эта возведенная в первой половине 1980-х девятиэтажка тут же была прозвана в Бобруйске «тетрисом», а чуть позже – «лего». Но крепче всего к ней приклеилось прозвище «скворечник» – за необычные формы фасадов, смахивающие на домики для птиц. Кстати, у бобруйского архитектурного чуда есть вполне реальный прообраз – 13-этажная капсульная башня «Накагин», построенная в 1972 году в Токио.

ДОМ ВВЕРХ ДНОМ

Мода на перевернутые дома возникла в Европе на заре ХХІ века, и к 2015 году докатилась до Беларуси, когда под Минском, в поселке Дукора, появился наш собственный дом-перевертыш.

Здание в буквальном смысле стоит на печных трубах, а мебель и другие детали интерьера в нем прикреплены к потолку, вызывая у посетителей временную дезориентацию в пространстве и предлагая таким образом проверить свой вестибулярный аппарат.