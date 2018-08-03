Белостокский «Каритас» готовит 200 рюкзаков для белорусских детей 1 3.08.2018, 22:30

Это станет возможным благодаря акции «Рюкзак полный улыбок».

200 белорусских детей имеют шанс получить рюкзаки и школьные принадлежности от благотворительной католической организации «Каритас» Белостокской архиепархии. Это станет возможным благодаря акции «Рюкзак полный улыбок», передает «Польскае радыё».

Белостокское «Каритас» за собранные во время другой акции деньги уже купила 320 рюкзаков, 1/3 из них подарили торговые центры. 200 комплектов получат дети из Беларуси. До конца августа каждый желающий может пожертвовать деньги на школьные принадлежности.

Белорусские дети смогут получить рюкзаков больше, если кто-то купить целый комплект, а после принесет в «Каритас».

Заместитель директора «Каритас» Белостокской архиепархии ксендз Петр Кабешка проинформировал, что к ним с просьбой о помощи обратился директор гродненского «Каритас» ксендз Роман Рачков. Белорусский священник объяснил, что в Польше значительно улучшилась финансовая ситуация, если речь идет о школьные принадлежности, а в Беларуси многие родители не могут купить все необходимое для школы из-за низких зарплат.

«Там действительно нужна помощь. Я думаю, наши возможности немного поменялись, и мы можем поделиться такой соседской помощью с теми, кому она нужна», - отметил на пресс-конференции ксендз Кабешка. Он добавил, что акция может быть поводом для того, чтобы научиться быть неравнодушными к нуждам соседей.