Трамп объявил об отставке юриста Белого дома 30.08.2018, 7:32

Дональд Трамп

Дон Макганн сотрудничал с командой спецпрокурора Роберта Мюллера.

Юрист Белого дома Дон Макганн покинет свой пост осенью. Он активно сотрудничал с командой спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует возможные нарушения закона в штабе Дональда Трампа в предвыборный период, сообщает ВВС.

Макганн уйдет после того, как Сенат одобрит кандидата Трампа на место в Верховном суде Бретта Кавано, написал сам Трамп в "Твиттере". Юрист принимал ключевое участие в этом назначении, как и в обновлении Трампом судебной системы за счет назначения консервативных судей.

"Я работал с Доном долго, и ценю его службу по достоинству", - написал президент США.

За последние девять месяцев спецпрокурор Роберт Мюллер провел с Макганном 30 часов интервью, пишет New York Times.

В этих беседах, в частности, затрагивались вопросы о возможном препятствии правосудию со стороны президента США. Следователи могли узнать от него то, что не мог бы рассказать никто другой, пишет издание.

Мюллер и Макганн обсуждали, например, попытки Трампа уволить самого Мюллера, когда он был назначен главой расследования, а также действия и комментарии Трампа в момент отставки экс-главы ФБР Джеймса Коми и критику президента генпрокурора Джеффа Сешнса за то, что тот отказался участвовать в расследовании по поводу вмешательства России в выборы.

NY Times отмечает, что президент "ошибочно надеялся", будто Макганн при допросах станет защищать его интересы. Во время этих интервью Макганн и его адвокат сфокусировались на собственном оправдании, при этом откровенно рассказывая о беседах с Трампом.

Такая обстоятельная беседа Макганна с расследователями стала возможной, когда адвокаты Трампа решили начать сотрудничество со следствием. Как пояснили тогда юристы президента, они считают, что ему нечего скрывать, и они могут помочь расследованию скорее завершиться.

Сам Трамп неоднократно называл расследование "охотой на ведьм".

Споры о помиловании и новый юрист

В начале недели издание Vanity Fair писало, что Трамп спорил с Макганном по поводу помилования своего политтехнолога и экс-главы избирательного штаба Пола Манафорта. По сведениям издания, юрист был однозначно против такого решения, а президент сказал, что в таком случае наймет другого юриста для составления помилования.

"Ему на этой стадии уже все равно, - сказал источник издания, экс-чиновник. - Он лучше будет воевать".

Пока неизвестно, кто заменит Макганна. Сам он заявил, что желал бы, чтобы его заменил Эммет Флад, работавший в администации Билла Клинтона, и с мая - в Белом доме с делом о вмешательстве России в выборы в США. Он работал и с Джорджем Бушем-младшим во время его второго срока.