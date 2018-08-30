Арина Соболенко победила на старте парного разряда US Open 30.08.2018, 7:40

Арина Соболенко

Фото: @JJlovesTennis / WTA

Белоруска и ее напарница из Китая выиграли у хорватско-швейцарского тандема.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй раунд парного разряда US Open в Нью-Йорке, сообщает БелТА.

В стартовом матче Арина Соболенко и Се Шувэй из китайского Тайбэя менее чем за час победили хорватско-швейцарский тандем Дарья Юрак / Ксения Нолл - 6:1, 6:3.

В состязаниях мужских пар белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд уступили голландско-новозеландскому дуэту Уэс Колхоф / Маркус Дэниэлл - 3:6, 6:7 (8:10).