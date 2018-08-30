Россию отключают от экономических и финансовых связей с Западом 30.08.2018, 7:45

Второй раунд санкций будет еще эффективнее.

Запад еще не применил все возможные варианты воздействия на президента РФ Владимира Путина. Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"Когда говорят о том, что усиление санкций только раздражает Россию и развязывает Путину руки, на фоне этих санкций ему якобы нечего терять и он может пойти очень далеко, в том числе прямо напав на Украину, то я думаю, что это слишком пессимистический сценарий. У Запада еще достаточно рычагов воздействия. Вспомним хотя бы ту же самую банковскую систему SWIFT – будь Россия отключена от нее, это просто моментально положит всю ее банковскую систему", – сказал он.

Нардеп считает, что в Кремле понимают – "удавка" экономических санкций понемногу затягивается.

"Сейчас Россия пытается в экстренном порядке отключиться от экономических и финансовых связей с Западом. При этом персональные санкции против окружения Путина, насколько мы понимаем, не играют ключевой роли, поскольку говорить о каком-то заговоре олигархов против Путина едва ли приходится. Путин создал чисто "гэбистскую" империю, и ему ничего не мешает включить арсенал товарища Сталина по ликвидации неугодных, причем не в виде расстрелов, а в виде тех же отравлений и так далее", – отметил Тымчук.

Он выразил уверенность, что Путин вряд ли пойдет на какие-то далеко идущие шаги в виде агрессии, понимая, что у Запада остаются рычаги воздействия на экономику РФ.

Страны Запада неоднократно принимали и расширяли санкции против Москвы за агрессию в Крыму и на Донбассе.

Кроме того, экономические рычаги влияния применялись за попытки РФ повлиять на избирательную кампанию 2016 года в США и за отравление в Великобритании экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля.