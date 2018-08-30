США не позволят Ирану закрыть Ормузский пролив 2 30.08.2018, 7:56

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Ормузский пролив

Фото: NASA

Иран получил жесткие предостережения.

Власти США отвергают очередные посягательства Ирана на Персидский залив, заявляя, что Вашингтон обеспечит свободу судоходства в этих водах, в том числе в Ормузском проливе, который является частью важного маршрута для экспорта нефти, сообщает «Голос Америки».

Во вторник на конференции Фонда защиты демократий в Вашингтоне спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил: «Иран на протяжении многих лет угрожал закрыть Ормузский пролив. США и их партнеры обеспечат свободу коммерческого судоходства в проливе и сохранение его текущего и будущего статуса международного водного пути». Через пролив проходит треть всего мирового объема поставляемой по морю нефти.

Днем ранее госсекретарь Майк Помпео выступил в том же ключе, написав в Твиттере, что Иран «не контролирует» Ормузский пролив.

The Islamic Republic of Iran does not control the Strait of Hormuz. The Strait is an international waterway. The United States will continue to work with our partners to ensure freedom of navigation and free flow of commerce in international waterways. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 27 августа 2018 г.

Во вторник иранский государственный новостной сайт «Тасним» опубликовал заявление нового командующего военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции Али Резы Тангсири: «Персидский залив – наш дом, так что мы можем обеспечить безопасность Персидского залива, и нет необходимости в присутствии таких чужаков, как США и других стран, чей дом не здесь». Тангсири выступил с таким заявлением на церемонии своей инаугурации в городе Мешхед в понедельник.

«Клуб юных журналистов» Ирана приводит другую цитату из выступления Тангсири: «Военно-морские силы КСИР и ВМС готовы защищать синие воды Персидского залива и Оманского залива. Такая готовность… включает полную информацию о противнике и наблюдение за его физическим присутствием».

Беседуя с корреспондентом Персидской службы «Голоса Америки» на полях вашингтонской конференции, аналитик Фонда защиты демократий Бехнам Бен Талеблу считает последние заявления Ирана о Персидском заливе скорее «напыщенной риторикой», нежели свидетельством о реальной угрозе действий Ирана в отношении военно-морских сил США и их союзников.

«Традиционно военно-морские силы КСИР склонны рисковать в Персидском заливе», – отмечает он, имея в виду иранские боевые катера, которые в прошлом периодически доставляли беспокойство американским военным кораблям в этом районе.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп и министр обороны Джеймс Мэттис выступили с жесткими предостережениями в адрес Ирана, призвав его не угрожать США.

Трамп написал в Твиттере, что Иран столкнется с последствиями, «подобные которым видел мало кто в истории», если вновь будет угрожать США. Очевидно, это было сказано в ответ на заявление президента Ирана Хасана Роухани, который сказал, что война между США и Ираном стала бы «матерью всех войн».

Мэттис заявил, что, если Иран закроет Ормузский пролив, это будет приравнено к покушению на международное судоходство и спровоцирует «международную реакцию с целью открыть судоходный маршрут любой ценой».