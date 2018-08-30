закрыть
30 августа 2018, четверг, 10:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

США не позволят Ирану закрыть Ормузский пролив

2
  • 30.08.2018, 7:56
  • 1,858
Ормузский пролив
Фото: NASA

Иран получил жесткие предостережения.

Власти США отвергают очередные посягательства Ирана на Персидский залив, заявляя, что Вашингтон обеспечит свободу судоходства в этих водах, в том числе в Ормузском проливе, который является частью важного маршрута для экспорта нефти, сообщает «Голос Америки».

Во вторник на конференции Фонда защиты демократий в Вашингтоне спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил: «Иран на протяжении многих лет угрожал закрыть Ормузский пролив. США и их партнеры обеспечат свободу коммерческого судоходства в проливе и сохранение его текущего и будущего статуса международного водного пути». Через пролив проходит треть всего мирового объема поставляемой по морю нефти.

Днем ранее госсекретарь Майк Помпео выступил в том же ключе, написав в Твиттере, что Иран «не контролирует» Ормузский пролив.

Во вторник иранский государственный новостной сайт «Тасним» опубликовал заявление нового командующего военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции Али Резы Тангсири: «Персидский залив – наш дом, так что мы можем обеспечить безопасность Персидского залива, и нет необходимости в присутствии таких чужаков, как США и других стран, чей дом не здесь». Тангсири выступил с таким заявлением на церемонии своей инаугурации в городе Мешхед в понедельник.

«Клуб юных журналистов» Ирана приводит другую цитату из выступления Тангсири: «Военно-морские силы КСИР и ВМС готовы защищать синие воды Персидского залива и Оманского залива. Такая готовность… включает полную информацию о противнике и наблюдение за его физическим присутствием».

Беседуя с корреспондентом Персидской службы «Голоса Америки» на полях вашингтонской конференции, аналитик Фонда защиты демократий Бехнам Бен Талеблу считает последние заявления Ирана о Персидском заливе скорее «напыщенной риторикой», нежели свидетельством о реальной угрозе действий Ирана в отношении военно-морских сил США и их союзников.

«Традиционно военно-морские силы КСИР склонны рисковать в Персидском заливе», – отмечает он, имея в виду иранские боевые катера, которые в прошлом периодически доставляли беспокойство американским военным кораблям в этом районе.

В прошлом месяце президент США Дональд Трамп и министр обороны Джеймс Мэттис выступили с жесткими предостережениями в адрес Ирана, призвав его не угрожать США.

Трамп написал в Твиттере, что Иран столкнется с последствиями, «подобные которым видел мало кто в истории», если вновь будет угрожать США. Очевидно, это было сказано в ответ на заявление президента Ирана Хасана Роухани, который сказал, что война между США и Ираном стала бы «матерью всех войн».

Мэттис заявил, что, если Иран закроет Ормузский пролив, это будет приравнено к покушению на международное судоходство и спровоцирует «международную реакцию с целью открыть судоходный маршрут любой ценой».


популярное за неделю

Мнение

Серьезная угроза власти Лукашенко
Серьезная угроза власти Лукашенко Валерий Карбалевич
Одинокий диктатор купит сетку-рябицу
Одинокий диктатор купит сетку-рябицу Владимир Халип
Правосудие по заказу
Правосудие по заказу Михаил Пастухов
Двойной удар
Двойной удар Ирина Халип