Путин, садись – «два» 5 Алексей Мельников

30.08.2018, 8:09

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Алексей Мельников

«Лидер» оказался ненастоящим.

В российской политике, в российском обществе началось большое движение.

Значение того, что сделал Путин со своей пенсионной реформой, выходит далеко за рамки ошибки – это начала конца всей его системы.

Это начало сдвига в массовом сознании, массового прозрения людей, массового оттока от нейтральной или благожелательной позиции в отношении лично Путина и, важнее, того, что он олицетворяет – линии на правление нынешних патерналистов, предложивших народу разменять свободы на относительное благосостояние. Пусть и невысокое, но с перспективой роста.

Не те патерналисты оказались. Не выполнили условие договора.

Свободы их «хаоса 90-х» убрали, а теперь благодаря пенсионной реформе Путина, росту НДС, тарифам ЖКХ, цен на бензин, и благосостояние испаряется.

Как же так?

Такое не вылечишь телевизором.

Сам Путин и его недалекие подчиненные, по большей части люди богатые, совершенно без серьезного мотива, своими руками нанесли удар по своему социальному фундаменту, своими усилиями начали расшатывать основание, на котором покоится вся эта «вертикаль власти».

То, что Путин вышел сам к народу со своими объяснениями, показало людям лишь то, что не «бояре» плохие, а сам «царь» плох.

Это был сеанс демонстрации провальной самоуверенности, в котором Путин каждым предложением не говорил, а кричал: «Я сам! Я сам к этому причастен! Это мря идея!».

Молодец. Садись, «два».

Ничего и никому Путин не объяснил – он только показал в написанной для него речи, насколько он далек от повседневной жизни народа, насколько не понимает, чем живут люди и как они думают о том, что он сделал.

Тяжелый удар по карману людей пенсионной реформой, которую люди воспринимают, как изъятие того, что они заработали за свою жизнь, не замажешь частичными уступками и лестью.

То, что сделал Путин, недаром не стало реальностью в 90-е при Президенте Ельцине – тот был политик и немедленно уволил бы в сегодняшнем прямом эфире Медведева, Силуанова, Топилина, Голикову, Скворцову, заставил бы покинуть свой пост Володина - всех, кто двигал пенсионную реформу. «Я подписал Указ!».

То, что сделал Путин, даже и не началось бы при Президенте Явлинском – он не стал бы вынимать деньги из кармана людей, как экономист, посмотрев цифры и взявшись за дело с правильной стороны – экономического роста, увеличения инвестиций, доходов граждан, государства, пенсионного фонда.

То, что сделал Путин, показывает лишь то, до какой степени он не политик, до какой степени он привык действовать в тепличных условиях и, в сущности, не понимает, что происходит, что зарождается в его стране.

«Лидер» оказался ненастоящим.

Алексей Мельников, livejournal.com