В Киеве неизвестный взял в заложники детей

В Киеве неизвестный взял в заложники детей1
- 30.08.2018, 8:21
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(обновляется) Проводится спецоперация.
В Киеве мужчина взял в заложники четырех детей и забаррикадировался в квартире, проводится спецоперация по их освобождению.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киеве, передает obozrevatel.com.
"К полицейским позвонила женщина и сказала, что муж ее сестры устроил дома ссору и бьет жену. На вызов на улицу Жмеринскую в Святошинском районе сразу прибыл наряд патрульных. Женщина из квартиры убежала, а ее обидчик забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми в возрасте от 3 до 13 лет и угрожает оружием", - сказано в сообщении.
В Киеве введено полицейскую операцию "Заложник". Полицейские проводят переговоры со злоумышленником. Пока он выпустил из дома только 13-летнюю дочь.
На месте инцидента работают патрульные полицейские, следственно-оперативные группы и спецназ. Руководит действиями правоохранителей начальник столичной полиции Андрей Крищенко.
"Прибыли спецназовцы и следственно-оперативная группа. Правоохранители делают все, чтобы освободить детей", - сообщил он.