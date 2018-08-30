В Киеве неизвестный взял в заложники детей 1 30.08.2018, 8:21

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Фото: Полиция Киева

(обновляется) Проводится спецоперация.

В Киеве мужчина взял в заложники четырех детей и забаррикадировался в квартире, проводится спецоперация по их освобождению.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киеве, передает obozrevatel.com.

"К полицейским позвонила женщина и сказала, что муж ее сестры устроил дома ссору и бьет жену. На вызов на улицу Жмеринскую в Святошинском районе сразу прибыл наряд патрульных. Женщина из квартиры убежала, а ее обидчик забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми в возрасте от 3 до 13 лет и угрожает оружием", - сказано в сообщении.

В Киеве введено полицейскую операцию "Заложник". Полицейские проводят переговоры со злоумышленником. Пока он выпустил из дома только 13-летнюю дочь.

На месте инцидента работают патрульные полицейские, следственно-оперативные группы и спецназ. Руководит действиями правоохранителей начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

"Прибыли спецназовцы и следственно-оперативная группа. Правоохранители делают все, чтобы освободить детей", - сообщил он.