Алексей Бага: Cчет в матче против ПСВ мог быть другим 8 30.08.2018, 8:39

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Алексей Бага

Фото: fcbate.by

Главный тренер БАТЭ прокомментировал выход клуба из Лиги чемпионов.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился мнением об ответном поединке с голландским ПСВ (0:3):

- Попали под тяжелое давление. Счет мог быть другим — у БАТЭ были моменты. Временами мы играли смело. Сегодня тот случай, когда при счете 0:3 мне не стыдно за свою команду. Мы сражались до конца.

- Повлиял ли на ход игры дождь?

- Нет. Поле отличное, а атмосфера футбольная.

- Ребята в раздевалке сильно расстроились?

- Да. Приятный факт: даже в таком матче против сильного соперника они сильно переживают. Это лишь подтверждает, что мы были настроены на другой результат. Теперь нас ждут игры в местном чемпионате и на групповом этапе Лиги чемпионов, — передает слова тренера корреспондент pressball.by.