закрыть
30 августа 2018, четверг, 10:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Алексей Бага: Cчет в матче против ПСВ мог быть другим

8
  • 30.08.2018, 8:39
  • 1,483
Алексей Бага
Фото: fcbate.by

Главный тренер БАТЭ прокомментировал выход клуба из Лиги чемпионов.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился мнением об ответном поединке с голландским ПСВ (0:3):

- Попали под тяжелое давление. Счет мог быть другим — у БАТЭ были моменты. Временами мы играли смело. Сегодня тот случай, когда при счете 0:3 мне не стыдно за свою команду. Мы сражались до конца.

- Повлиял ли на ход игры дождь?

- Нет. Поле отличное, а атмосфера футбольная.

- Ребята в раздевалке сильно расстроились?

- Да. Приятный факт: даже в таком матче против сильного соперника они сильно переживают. Это лишь подтверждает, что мы были настроены на другой результат. Теперь нас ждут игры в местном чемпионате и на групповом этапе Лиги чемпионов, — передает слова тренера корреспондент pressball.by.


популярное за неделю

Мнение

Серьезная угроза власти Лукашенко
Серьезная угроза власти Лукашенко Валерий Карбалевич
Одинокий диктатор купит сетку-рябицу
Одинокий диктатор купит сетку-рябицу Владимир Халип
Правосудие по заказу
Правосудие по заказу Михаил Пастухов
Двойной удар
Двойной удар Ирина Халип