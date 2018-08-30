Фотофакт: Как рисуют животные и что у них получается
- 30.08.2018, 8:49
Нередко картины раскупают на аукционах.
Рисующие животные только на первый взгляд — веселая забава. Нередко картины раскупают на аукционах, они даже попадают в музеи. Агентство Reuters собрало снимки со всего света, пишет tut.by.
Большая панда Ян Ян со своими картинами в венском зоопарке Schoenbrunn, Австрия. Сотню ее работ будут продавать в интернете по 490 евро за каждую, деньги пойдут на подготовку книги о местных пандах
Слон рисует в лагере для слонов Mae Sa в провинции Чиангмай, Тайланд
Сандра, 42-летняя слониха, рисует хоботом в цирке-шапито в Будапеште, Венгрия
Гости смотрят работы, которые нарисованы шимпанзе и орангутангами в заповеднике Великих обезьян. Снимок сделан во время выставки в галерее Майями, штат Флорида, США
7-летний слон по прозвищу Ноппахао (или просто Питер) рисует другого слона в провинции Аюттхая, севернее Бангкока, Тайланд. Так он зарабатывает на жизнь себе и своему хозяину
Морской лев Джеки, держа в зубах кисть, практикуется в написании слова «бык» по-китайски. Снимок сделан в аквариуме Hakkeijima Sea Paradise на юго-западе Токио, Япония
Лотти и Адам Спит (слева) позируют для портрета африканскому слону по кличке Файв в парке West Midlands Safari в центральной Англии
Гипси, 50-летний орангутанг, рисует картину восковыми мелками во время художественного занятия в зоопарке Tama в пригороде Токио, Япония
Двое сотрудников зоопарка Cologne в Германии показывают рисунки слона Танга (позади)
Лаки, 4-летний камбоджийский слон, рисует на глазах у толпы в Камбодже. Животное осиротело после того, как родителей застрелили в джунглях. Из неволи его выкупили благотворители, и теперь слоненок выполняет трюки для публики, а заработанное идет на его содержание
Женщина красит стену у полотна, которое входит в экспозицию «Когда слоны рисуют», в музее современного искусства в Сиднее, Австралия
Посетители рассматривают картину Риплея, 27-летнего самца шимпанзе во время выставки в арт-галерее в Майями, Флорида