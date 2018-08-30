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Алесь Мех: Интересы народа не совпадают с интересами государства

  • 30.08.2018, 9:12
Алесь Мех

Активист из Кобрина – преследование независимых журналистов не прекращается.

Журналистка-фрилансер Тамара Щепеткина из Березы 29 августа подвергнута судом Березовского района штрафом в размере 30 базовых величин.

Пап информации «Радыё Рацыя», ни судья Наталья Минченко, ни участковый Игорь Прибышчук, что составлял административный протокол, не могли ответить, в чем конкретно обвиняется Щепёткина.

В результате путаных показаний свидетеля Ларисы Кузьмич, коротких фраз Прыбышчука "не знаю", "ответить: не могу", Наталья Минченко пришла к выводу, что Щепёткина нарушила статью 22.9 КоАП. Что именно, не объяснила. Суд был заинтересован и явно заказной, что очень возмутило присутствующих на суде из группы поддержки журналистки.

Татьяна Тарасевич:

- Меня возмутило такое несправедливое решение суда. Конечно, я ничего и не ожидала хорошего, потому что не первый раз я на суде. У нас душат людей, которые умеют защищать кого-то, умеют отстаивать свое мнение.

Активист из Кобрина Алесь Мех:

- Тамара очень помогла работникам этого свинокомплекса. И, я думаю, они ей очень благодарны за эту помощь. Но государство оценило эту помощь по-другому. Интересы народа не совпадают с интересами государства.

Служба мониторинга ОО "БАЖ" также сообщает, что 28 августа независимому журналисту из Глубокого Дмитрию Лупачу пришла повестка явиться в Браславский РОВД. Как написано в повестке, в связи с проведением проверки по факту обнаружения в сети Интернет на интернет-сайте belsat.eu видеосюжета, расположенного 5 июля.

Заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Браславского РОВД, майор милиции Вадим Болтунов составил на Дмитрия Лупача протокол. В нем журналиста обвиняют в нарушении статьи 35 Закона о СМИ. И снова независимого журналиста собираются привлечь к ответственности по части второй статьи 22.9 Кодекса об административных нарушениях, которая касается только юридических лиц, а не физических.


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