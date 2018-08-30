В Аризоне состоялась первая церемония прощания с сенатором Маккейном 1 30.08.2018, 9:22

Джон Маккейн

У здания Капитолия штата собрались сотни простых людей.

В ротонде Капитолия штата Аризона в городе Финикс прошла первая мемориальная служба, посвященная умершему сенатору Джону Маккейну, передает nv.ua со ссылкой на AP.

"Члены Национальной гвардии Аризоны внесли гроб в ротонду штата. Комната была украшена флагами США и Аризоны. Жена Джона Маккейна Синди прижалась лицом к гробу мужа. Также некоторые из детей плакали", - говорится в сообщении.

Во время службы губернатор Дуг Дуче вспоминал Маккейна как сенатора и международно известного деятеля, а также крупнейшую фигуру в истории Аризоны. Позже, во второй половине дня, ротонда была открыта для всех желающих отдать честь сенатору. Как только завершилась служба, у здания собралась очередь из более сотни людей.

В четверг, 30 августа, в Финиксе пройдет открытая для публики церемония памяти с шествием через весь город. В пятницу, 31 августа, гроб с телом Маккейна выставят в Капитолии в Вашингтоне после еще одной церемонии, посвященной достижениям сенатора.

В субботу, 1 сентября, также пройдет панихида в Национальном соборе Вашингтона, где выступят, в числе прочих, экс-президенты Барак Обама и Джордж Буш-младший.

Напомним, американский сенатор Джон Маккейн ушел из жизни 25 августа в возрасте 81 года. В последние годы жизни боролся с неизлечимым раком мозга.

В Беларуси Маккейн известен своей последовательной поддержкой нашей страны в борьбе за свободу и демократию.