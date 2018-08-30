Обвал рубля использовали нефтяные олигархи РФ 30.08.2018, 9:49

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«Сургутнефтегаз» обогатился на фоне реального падения доходов населения страны.

Третья по объемам добычи и первая по непрозрачности собственников нефтяная компания России - "Сургутнефтегаз" - резко увеличила прибыль в 2018 году, пишет finanz.ru.

Компания, истинные бенефициары которой остаются в тайне больше 20 лет, получила 390 млрд рублей чистой прибыли по МСФО за январь-июнь - в 4,5 раза больше, чем год назад.

При росте выручки на 25% операционная прибыль "Сургутнефтегаза" увеличилась в 1,6 раза - до 198,5 млрд рублей.

Почти две трети итоговой прибыли компании принесла "валютная подушка" - ликвидные активы на счетах в российских банках, которые, согласно прошлогоднему отчету, "размещены преимущественно в долларах США".

Накопив около 40 млрд долларов - сумму, сопоставимую с золотовалютными резервами таких стран, как Румыния или ЮАР, - "Сургутнефтегаз получил 222 млрд рублей прибыли за счет апрельской девальвации, когда на фоне санкций против "Русала" курс доллара в считанные дни подскочил на 8%.

"Сургутнефтегаз" по сути - это "страховочный инструмент в условиях падающего рубля", указывает президент ИГ "Московские партнеры" Евгений Коган.

На торгах Московской биржи в среду акции компании обновили максимальные значения с июля 2016 года - цена "префов" достигала 37,195 рубля за штуку, а рост с начала года достиг 32%.

За предыдущие два года "Сургутнефтегаз" потерял на окрепшем рубле суммарно 560 млрд рублей, а в прошлом году стал убыточным впервые за 22 года.