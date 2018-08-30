К блогеру Сергею Петрухину ворвались «маски-шоу» 2 30.08.2018, 9:58

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Сергей Петрухин

У независимого блогера проходит обыск.

В Бресте продолжают разворачиваться события вокруг уголовного дела в отношении известного в регионе блогера Сергея Петрухина.

Сегодня утром к нему в квартиру ворвались сотрудники милиции в масках . Об этом в социальных сетях сообщает представитель ПЦ «Весна» на Брестчине Владимир Величкин, передает сайт spring96.org.

«К Петрухину вновь приехала милиция, просьба всем, кто может подъехать и поддержать его на Наганова», - пишет правозащитник.

Об обыске у Сергея Петрухина и вторжении «масок» в его квартиру в «Фейсбуке» сообщил также активист с Брестчины Александр Кабанов.

На видео, которое расположено ниже, видно, что ОМОН в масках жестоко положил блогера на пол. Затем ему сообщили, что будут проводить обыск.

Напоминаем, в отношении Сергея Петрухина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 189 «Оскорбление» Уголовного кодекса. Блогер точно не знает, из-за которого именно эпизода его жизни.