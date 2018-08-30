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Тренер БАТЭ: Будем ставить задачу выйти из группы Лиги Европы

  • 30.08.2018, 9:55
Алексей Бага
Фото: fcbate.by

Алексей Бага – о предстоящей жеребьевке 31 августа.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился мнением о предстоящей жеребьевке группового этапа Лиги Европы:

- Кто бы нам ни попал, хотим подольше задержаться в Лиге Европы. Хотим, чтобы в соперниках у нас оказались команды из футбольных стран. Надеемся, эти матчи станут историческим событием. Увы, мы мало переживаем таких моментов, например, как в матчах с ПСВ. Хочется окунуться в атмосферу, столкнуться с серьезным уровнем. В любом случае будем ставить задачу выйти из группы, — передает слова тренера корреспондент pressball.by.

Жеребьевка турнира пройдет 31 августа.


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