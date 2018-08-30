Захаренко, Гончар, Красовский, Завадский: Что стало с семьями пропавших в Беларуси 4 30.08.2018, 11:26

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30 августа в мире отмечают Международный день пропавших.

В Беларуси, по официальной статистике, ежегодно регистрируют несколько сотен пропавших без вести, передает «Радыё Свабода». Некоторых находят, но гораздо больше фамилий пополняют список тех, кого родственники и милиция будут искать годами. Нередко - безуспешно.

Причины исчезновения людей разные - криминальные, бытовые, связанные с состоянием здоровья или асоциальным образом жизни. Отдельная группа среди пропавших - те, кто стал жертвой политически мотивированного похищения. В современной Беларуси в числе таких людей - бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, бывший председатель Центризбиркома и заместитель председателя Верховного Совета Виктор Гончар, его друг бизнесмен Анатолий Красовский и оператор ОРТ, белорусский журналист Дмитрий Завадский. Есть ли новости в делах этих пропавших?

Юрий Захаренко

Бывший министр первого правительства времен Лукашенко, оппозиционер Юрий Захаренко внезапно исчез в мае 1999 года, и с тех пор о его судьбе ничего не известно.

Следствие по делу об исчезновении Юрия Захаренко регулярно продлевают, но, как полагают правозащитники Олег Волчек и Раиса Михайловская, власти лишь имитируют поиски Юрия Захаренко. В оппозиции считают, что его исчезновение - дело рук белорусских «эскадронов смерти», специальных групп спецвойск, которые в конце 1990-х годов выполняли приказы на физическое уничтожение наиболее влиятельных лидеров оппозиции.

Семья Юрия Захаренко в начале 2000-х годов уехала в Германию. В августе 2018 года в поселке Василевичи Гомельской области умерла его мать Ульяна Григорьевна Захаренко, которой было 94 года. Более 18 лет она ждала возвращения сына. Кстати, суды в Беларуси так и не признали Юрия Захаренко умершим, что не позволяло решить вопросы с имуществом, которое было на его записанo.

Виктор Гончар

В том же 1999 году, в сентябре, в Минске пропал Виктор Гончар - белорусский оппозиционер, лидер той части Верховного Совета Беларуси, которая не признала роспуск Лукашенко в 1996 году белорусского парламента и продолжала бороться за возвращение страны в русло демократии.

Полагают, что захват и похищении Виктора Гончара проходили по схеме, подобной похищению Юрия Захаренко. По информации общественного расследования, в деле снова фигурировал автомобиль одного из силовиков, а участие этого лица в деле позже подтвердилось и сведениями о том, что для уничтожения Виктора Гончара был использован расстрельный пистолет - табельное оружие, которым в Беларуси в то время выполняли смертные приговоры.

Уже через два года суд признал Виктора Гончара без вести пропавшим, а вот информации о том, что в уголовном деле об исчезновении оппозиционера поставлена точка, белорусское общество до сих пор не имеет.

Жена Виктора Гончара Зинаида Гончар живет и работает в Минске, в последние годы она не комментирует дело своего мужа.

Анатолий Красовский

Бизнесмен Анатолий Красовский исчез вместе со своим другом Виктором Гончаром в тот же день, 17 сентября 1999 года. Это произошло после того, как Гончар и Красовский посетили баню на улице Фабричной в Минске.

Позже возникла версия, что Анатолий Красовский был не только другом Виктора Гончара, но участвовал и в финансировании ряда оппозиционных проектов. Исчезновение Анатолия Красовского не расследованo, так же как и Виктора Гончара. Не помогли и представленные следствию сведения, Анатолия Красовского также могли убить из «расстрельного пистолета».

Жена Ирина Красовская живет в США, где продолжает участие в общественной жизни, в том числе в деле поиска правды об исчезновениях белорусских оппозиционеров.

Дмитрий Завадский

Оператор ОРТ Дмитрий Завадский исчез 18 лет назад, в июле 2000 года. Он ехал в минский аэропорт встречать коллегу - Павла Шеремета, но не доехал. Машину нашли на стоянке аэропорта с вытертыми отпечатками пальцев, Дмитрия в ней не было.

В марте 2002 года по делу о похищении Дмитрия Завадского были осуждены 4 человека - бывшие сотрудники специального отряда милиции «Алмаз». Позже суд признал Дмитрия умершим, но тело до сих пор не нашли. Дело Дмитрия Завадского, как и дела об исчезновении Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского, не закрыто, хотя и прогресса в поисках нет.

Мать оператора ОРТ Ольга Завадская убеждена, что пока Лукашенко у власти, правда о судьбе ее сына, как и других политических пропавших, не будет раскрыта.

Жена Дмитрия Завадского Светлана вышла замуж, во втором браке у нее подрастает дочь.