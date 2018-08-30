Канада присоединилась к переговорам с США и Мексики о НАФТА 30.08.2018, 10:13

Для США Канада является вторым по величине торговым партнером после Китая.

Возможно, уже до конца этой недели Канаде так же удастся заключить новое торговое соглашение с США, как это уже удалось Мексике. Такие смелые прогнозы эксперты делают на фоне оптимистичных заявлений из Оттавы. Канадская сторона ходом переговоров с США довольна, сообщает «Голос Америки».

По итогам первых раундов переговоров с представителем США Робертом Лайтхайзером глава канадского МИДа Христя Фриланд сообщила журналистам, что у канадской стороны состоялся первый конструктивный разговор о судьбе НАФТА.

А накануне президент США Дональд Трамп заявил об успешном завершении переговоров с Мексикой по заключению соглашения о свободной торговле на новых условиях. Мексика их итогом осталась довольна и выразила надежду на то, что к соглашению вскоре присоединится и Канада.

Соглашение с США необходимо Канаде, учитывая, что на долю американского рынка приходится порядка 75% канадского экспорта. Но и для США Канада является вторым по величине торговым партнером после Китая. Без торгового соглашения обеим сторонам не обойтись, но Оттава намерена заключить сделку только, если она будет в интересах отечественного производителя.

«Мы находимся в процессе пересмотра соглашения НАФТА с нашими южными соседями, и мы попытаемся заключить соглашение, которое будет беспроигрышным и обоюдовыгодным для всех, - заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. - Современное и прогрессивное соглашение, которое бы соответствовало нашим ценностями и нашим амбициям и которое бы принесло пользу не только канадским компаниям, но и всем канадцам».

Возможно, что теперь Вашингтон будет сговорчивее с Оттавой. Этому может поспособствовать давление на американского президента со стороны Конгресса, где призывают не осложнять торговые отношения с Канадой. К тому же Трампу необходима поддержка законодателей для одобрения нового соглашения по НАФТА, которое бы позволило ему чувствовать себя еще увереннее в торговой войне с Китаем.

НАФТА, по сути, представляет собой крупнейшую в мире региональную зону свободной торговли. Договор о ее создании был окончательно согласован в 1992-м году и вступил в силу в 1994-м. На территорию стран НАФТА приходится 25 процентов мирового ВВП. С тех пор, как этот договор вступил в силу, объем торговли между США, Канадой и Мексикой вырос в четыре раза и перевалил отметку в один триллион американских долларов в год.