Для проката в Минске из фильма «Хрусталь» вырезали сцену «Чарнобыльскага шляха» 30.08.2018, 10:32

Цензорам не понравились кадры митинга в фильме на «Оскар»?

Вчера в Минске прошел предпоказ картины «Хрусталь» режиссера Дарьи Жук — фильма, который планируется отправить от Беларуси на «Оскар». После показа в соцсетях стали обсуждать, что концовка ленты отличается от той, что была показана на кинофестивале в Карловых Варах, пишет tut.by.

(Внимание: дальше возможны спойлеры. Если вы к ним не готовы, прочитайте интервью Дарьи Жук о фильме)

В частности в фестивальной версии «Хрусталь» заканчивается тем, что Веля возвращается на автобусе в Минск, а за окном проходит митинг. Участники «Чарнобыльскага шляхя» кричат «Свободу! Свободу!».

В прокатной версии для показа на территории Беларуси этой сцены нет. Фильм заканчивается тем, что Веля садится в автобус в поселке Хрустальный и он трогается с места.