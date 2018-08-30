Нокаут для Путина
- 30.08.2018, 10:36
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Этот удар может привести кремлевского правителя к финалу.
Важно понимать простую вещь- «смягчения Путина» не меняют, общим счетом, вообще ничего, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».
«Скушает» это только его самый преданный и активный электорат(ватники, подпевалы и прочие пропагандисты), абсолютное же большинство останется недовольным и продолжит считать реформу карательной и чрезмерно жесткой по отношению к населению.
Падение рейтинга продолжится, вдобавок Кремль потеряет возможность отделять слова «Реформа» и «Путин»- теперь это стало единым целым.
Владимир Владимирович осмелился взять удар на себя, но к нему так и не пришло осознание того факта, что этот удар может привести его к финальному нокауту.