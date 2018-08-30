У белоруски без доказательств забрали единственную дочь 10 30.08.2018, 10:44

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Наровлянские чиновники добились того, чтобы у женщины отобрали и поместили в приют 7-летнюю дочь.

Власти Беларуси продолжают якобы заботиться про счастье детей. Но делают это по-прежнему через разбитые семьи и слезы родителей, передает «Белсат». На днях Наровлянские чиновники добились того, чтобы у женщины отобрали и поместили в приют единственную дочь. Причина - якобы злоупотребление алкоголем. Созданием или решением проблем занимаются белорусские чиновники?

Татьяна Стороженко из Наровли семь последних лет растила, воспитывала и заботилась о своей дочери Дарье. Но с недавнего времени женщина лишилась прав на своего ребенка - так же, как и самой Даши: девочку поместили в приют за то, что мать якобы злоупотребляла алкоголем.

Татьяна Стороженко рассказывает:

«Это было очень редко. В семнадцатом году - трижды, в восемнадцатом - один раз. В связи с тем, что у меня были стрессовые ситуации, помощи ждать не от кого, зарплата - 150 рублей. Несмотря на это, моя дочь была всегда аккуратна, опрятна, сыта, у нее было много игрушек».

Защитить дочь было некому - муж Татьяны постоянно работает в России. А потому суд Наровлянского района и постановил 21 августа отобрать ребенка. Согласно решению, сейчас Татьяна может видеться с собственной дочерью только в приюте. Семилетняя Даша не понимает, что происходит. Мать вынуждена говорить ей, что та отдыхает в санатории.

Татьяна Стороженко говорит, что органы контроля ведут на нее настоящую охоту: приходят в квартиру, сторожат у приюта. Судебное же дело преимущественно основывается на довольно сомнительных, анонимных показаниях: мол, кто-то когда-то видел женщину в состоянии алкогольного опьянения.

«На суде только один человек сказал, что видел меня в нетрезвом состоянии. Меня только один раз - в 17-м году - врачи осмотрели, а так - доказательств нет», - продолжает Татьяна Стороженко.

Сама она работает санитаркой в Наровлянской больнице. Руководство никаких нареканий не имеет. Откуда же взялись нарекания у Наровлянской комиссии по делам несовершеннолетних, которая могла «раскручивать» это дело? Журналисты позвонили заместителю председателя.

Михаил Шевченко, заместитель председателя Наровлянской комиссии по делам несовершеннолетних, говорит, что не может «дать интервью», потому что «Белсат» не имеет аккредитации.

Гомельский правозащитник Леонид Судаленко говорит, что в погоне за выполнением плана чиновники забывают в том числе про закон. Мол, нельзя обвинять человека в чем-то - без доказательств.

«Это может быть и забор крови, и дыхание в трубку. Одним словом, нужен ответ специалиста. Если кто-то утверждает, что вот, тот бродит, или у него характерный запах изо рта, то это не так, так как возможно, человек применил какие-то медицинские лекарства», - объясняет Леонид Судаленко.

Татьяна Стороженко намерена обжаловать Наровлянское решение в Гомельском областном суде. Она уверенно утверждает: ребенок, ради которого она делала все, должен быть с ней.