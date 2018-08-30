Трамп отказался проводить военные маневры с Сеулом 30.08.2018, 10:53

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Президент США возложил ответственность на Китай за пробуксовку ядерного разоружения в КНДР.

Президент США Дональд Трамп намерен и далее не проводить военные маневры вместе с Сеулом на Корейском полуострове. В настоящее время "нет никаких причин" для того, чтобы тратить "большие суммы" на совместные "военные игры" с Южной Кореей, написал Трамп в ночь на четверг, 30 августа, на своей странице в твиттере, передает dw.com.

Трамп уточнил, что может в любой момент отдать распоряжение о начале маневров, если сочтет это нужным. В том же сообщении президент США написал, что его отношения с главой КНДР Ким Чен Ыном являются "очень хорошими и горячими".

Ранее, во вторник, министр обороны США Джеймс Мэттис пояснил, что Вашингтон оставил за собой возможность возобновить военные учения с Южной Кореей. "Мы не собираемся отказываться от дальнейших маневров", - заявил тогда Мэттис, уточнив, тем не менее, что у США пока нет конкретных планов по организации новых учений. Трамп, во время встречи с Ким Чен Ыном 12 июня, объявил, что намерен прекратить совместные учения с Южной Кореей, жестко критикуемые Пхеньяном. Президент США заметил, что таким образом Вашингтон может сэкономить "огромные деньги".

Новое заявление Трампа последовало на фоне растущих сомнений в искренности намерений КНДР довести до конца процесс ядерного разоружения. По совету Трампа госсекретарь США Майк Помпео отменил запланированную поездку в Пхеньян. Сам президент США возложил ответственность за пробуксовку процесса разоружения на Китай. Трамп написал в твиттере, что, по его мнению, КНДР находится под "большим давлением" Китая из-за торгового спора Вашингтона и Пекина. Трамп признал, что Китай оказывает большую помощь Северной Корее, но заявил, что от этого "мало толка".