Минчане - Румасу: Прежде всего нужно сократить чиновников и силовиков 12 30.08.2018, 10:57

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Фото: «Еврорадио»

Жители столицы посоветовали премьеру, с кого начать увольнения бюджетников.

Очередные сокращения бюджетников планирует правительство. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас дал поручение Министерству финансов проанализировать, что происходит в бюджетной сфере, и не исключает очередной оптимизации, то есть сокращения работников. Об этом государственный служащий заявил накануне во время совещания о бюджете на следующий год. Чем вызваны эти шаги и как могут отразиться на белорусах - в материале сайта телеканала «Белсат».

Рекордный рост показали в прошлом году зарплаты государственных служащих. Их доходы увеличились более чем на треть и превысили в среднем тысячу рублей в месяц. По мнению властей, совершить это удалось благодаря масштабному сокращению работников государственного аппарата.

В частности, численность работников администрации президента сократилась в прошлом году, по официальным данным, на 20%. Новоназначенный премьер-министр Беларуси Сергей Румас не исключил, что расширит подход на всех работников бюджетной сферы. А сюда входят врачи, учителя и милиционеры. Кого прежде всего следует сокращать? Мы спросили мнения жителей Минска. Вот что они сказали:

«Прежде всего, нужно сократить количество правоохранительных органов, которых чрезмерно много в нашей стране».

«Прежде всего, чиновников, конечно. Может быть, силовиков еще».

«В бюджетной области очень много руководящих должностей, которые не выполняют мне понятную функцию».

«В составе учителей и медиков – у них очень много проблем с количеством рабочих мест. То есть, если хотят сокращать эти отрасли, то это – однозначно, плохой вариант».

Согласно планам правительства, в следующем году зарплаты бюджетников должны расти быстрее, чем в остальных отраслях экономики, и достичь 80% от среднего заработка. Сейчас это только 76%. Сколько людей для этого придется сократить, сейчас разбирается Министерство финансов, сообщил Сергей Румас. Кого же коснутся сокращения?

«Учитывая, что речь шла о бюджетниках, можно допустить, что речь идет о образовании, медицине, спорте, туризме», – думает директор школы молодых менеджеров «SYMPA» Наталья Рябова.

По численности работников на душу населения, милиция Беларуси входит в пятерку мировых лидеров. Медицина – тоже. Но оплата тех и других – несоизмеримая. Так, на силовые органы Минск тратит более полутора процента от валового внутреннего продукта. Это приблизительно столько же, сколько и страны Евросоюза. Но если на медицину европейцы тратят в четыре раза больше, чем на силовиков, а на образование – втрое больше, то в Беларуси органы внутренней безопасности, наоборот, получают больше финансирования, чем врачи и учителя вместе взятые. При этом расходы на иностранную безопасность, то есть армию, в Беларуси – самые низкие в регионе.

«Скорее всего, избыточная занятость может быть как раз в силовых структурах, в частности – в органах внутренних дел»,– говорит старший аналитик «Al Pari» Вадим Иосуб.

При этом, согласно исследованиям издания «Ежедневник» и проекта «Кошт ураду», прошлогодняя оптимизация чиновников много где на самом деле была фиктивная. Их не увольняли, а просто переводили из государственного аппарата в другие бюджетные секторы – создавая новые республиканские унитарные предприятия. Учителей же и докторов увольнения могут затронуть на самом деле. Между тем, в области образования кадровая ситуация в Беларуси уже значительно хуже, чем в милиции и медицине. По численности учителей на душу населения мы пятидесятые в мире.