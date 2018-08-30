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Австралиец случайно получил зарплату в 100 раз больше

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  • 30.08.2018, 11:09

Вместо оклада в размере 4,921,76 долларов США ему поступила на счет сумма в 492,176 долларов.

Австралийский рядовой госслужащий ошибочно получил зарплату, которая в сто раз превышает его оклад, пишет korrespondent.net.

Причиной ошибки, по информации издания, оказался человеческий фактор. Предполагается, что в бухгалтерских документах была неправильно поставлена запятая.

Работник не поддался соблазну и вернул деньги обратно. Департамент корпоративных и информационных услуг утверждает, что подобный случай является не единичным. В ближайшее время в связи с инцидентами должны быть приняты меры.


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