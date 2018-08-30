Блогер развенчал еще один сталинский миф 1 Максим Мирович

30.08.2018, 11:15

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Как действовала пропаганда в советском кинематографе.

Так, друзья, сегодня будет пост про один из столпов сталинской пропаганды — фильм "Кубанские Казаки". Еще Ленин сказал, что киноискусство является для большевиков наиболее важным, так как визуальная пропаганда работает лучше всего — большую часть информации об окружающем мире человек получает через зрение, и визуальные образы работают лучше всего.

Сам старик Крупский не успел поучаствовать в массовом создании образцов кинопропаганды, но зато все эти вещи расцвели при Сталине — с появлением цветного и звукового кино. В период 1930-50-х годов в СССР создадут массу фильмов, которые будут восхвалять Сталина и сталинизм — то он чуть ли не единолично побеждает в войне, а все "освобожденные народы" его открыв рот слушают (как в фильме "Падение Берлина"), то он чуть ли не единолично побеждает в войне "Гражданской" (как в фильме "Огни Баку"), а то он просто наслаждается достижениями народного хозяйства с портретов, как в фильме "Кубанские казаки".

Что самое печальное — многие сейчас принимают эти пропагандистские агитки за реальные кадры жизни в сталинском СССР. Что, разумеется, не имело ничего общего с реальностью, и в сегодняшнем посте мы это наглядно увидим.

О чем это кино.

Для начала немного расскажу о том, о чем вообще этот фильм и как он появился на свет. Фильм сняли на студии "Мосфильм" в 1949 году известным режиссером времен сталинизма Иваном Пырьевым, премьера фильма состоялась 26 февраля 1950 года — еще при жизни великого мелиоратора и кинокритика.

Сценарий фильма достаточно простой и построен по принципу "наш ответ Америке". Кстати, очень многие советские фильмы 1930-50-х годов построены именно по этому принципу — режиссеры смотрели американские фильмы про успешную и богатую жизнь, а затем думали, каким обазом что-то похожее адаптировать для советского строя и снять свое кино. Именно таким фильмом и стало кино "Кубанские казаки" — это был советский ответ на американские фильмы 1930-х о жизни фермеров.

По сюжету фильма, два кубанских колхоза "Красный партизан" и "Заветы Ильича" соперничают друг с другом в соцсоревновании. Делегации обоих колхозов едут на ярмарку, где возникает любовная линия двух председателей колхозов Гордея Ворона и Галиной Пересветовой. На осенней ярмарке можно увидеть невероятное изобилие товаров, столы ломятся от снеди, а все люди танцуют и поют веселые народные песни.

Фильм, полный сталинской пропаганды.

Для начала нужно сказать, что никаких ярмарок на Кубани не было вообще — ни во времена до фильма, ни после. Единственная "ярмарка" была полностью придумана для фильма — столы и прилавки поставили возле старого элеватора в одном из колхозов. На само здание элеватора натянули огромный портрет Сталина, который в процессе более поздних редактур из ленты вырезали.

Столы, ломящиеся от еды — полная и беспросветная ложь. По воспоминаниям артистов — большинство фруктов в фильме были бутафорскими, из воска либо папье-маше (такие используются, например, в натюрмортах). Такой же ложью было и изобилие "товаров" — их собирали для фильма чуть ли не по всей Кубани.

Для того, чтобы вы лучше представили, какой на самом деле была бедность, скажу еще, что даже воздушные шарики, что были в фильме — актерам выдавали на время, а после забирали. Это был жуткий дефицит, привезенный для съемок из столицы.

Столичные белозубые московские актеры в фильме выглядят очень лощеными и вообще не похожи на колхозников, которые все лето проработали под палящим солнцем. А еще совершенно не похож говор артистов — на Кубани говорят на суржике, а не на "дикторском русском". Хоть актеры старательно и выговаривают фрикативную "г", но слушается это неестественно.

Все "народные" песни в фильме, которые поют актеры по дороге на ярмарку — на самом деле никакие не народные, а созданы композитором Исааком Дунаевским. В фильме нет ни одной настоящей народной кубанской песни.

Изначально фильм должен был называться "Веселая ярмарка", но его переименовал лично Сталин. Великий кинокритик и диетолог лично посмотрел фильм перед показом, взглянул на пластиковые фрукты на столах, послушал экранные дифирамбы актеров в свой адрес, увидал собственный портрет на стене элеватора и глубокомысленно изрек — "А все-таки неплохо у нас обстоит дело с сельским хозяйством! Я всегда знал, что у нас в деревне живут очень хорошо". То есть, поверил в собственную же пропаганду.

Итак, подведем итог, что же нам на самом деле показали в этом фильме — сытые столичные актеры, изображающие из себя казаков, едут на несуществующую в действительности ярмарку, где "торгуют" бутафорскими фруктами и поют несуществующие в природе "народные" песни. В этом и есть вся суть "сталинского искусства".

Что было на Кубани на самом деле.

А сейчас давайте посмотрим, что же было на Кубани в конце сороковых годов на самом деле. Во-первых, в действительности Кубань была одним из пострадавших регионов в ходе голода 1932-33 годов — фактически, советская власть морила голодом казаков, которые осмелились выступить против нее в 1917-20 годах. Как говорил Каганович на заседании ВКП(б) — "На селе на Кубани еще остались представители кулачества, они нами разбиты, потрепаны, потеряли прежнюю мощь, но еще живы". В середине тридцатых годов кубанские села стояли пустыми от голода.

Голод послевоенных лет тоже не обошел Кубань стороной — Кубань была одним из наиболее пострадавших регионов в ходе голода 1946-48 годов. Как и голод 1930-х, голод послевоенных лет был полностью рукотворным — в 1946 году Сталин отдал распоряжение отправить за рубеж 5 миллионов тонн зерна (на 2 миллиона тонн больше довоенного уровня), и в села снова пришел голод, который держался до 1948 года.

А теперь посмотрите на год создания фильма — "Кубанских казаков" снимали в 1949 году на фактически опустошенной голодом Кубани, куда для имитации "счастливой советской жизни" прислали откормленных столичных артистов, дефицитные воздушные шарики, пластмассовые фрукты и огромный портрет Сталина.

Что самое смешное и одновременно грустное — многие после просмотра фильма "Кубанские казаки" действительно решили, что все показанное в фильме — это чистая правда. Люди переезжали на Кубань в надежде увидеть своими глазами все чудеса, показанные в фильме — взамен этого видя опустошенные поля и полуголодных местных...

Что было после.

Интересный факт — за невероятно одиозную сталинскую пропаганду фильм запрещали даже в самом СССР — он попал под запрет при Хрущеве за "лакирвку действительности". Ломящиеся от изобилия столы в кино стали своего рода символом сталинизма в искусстве. При Брежневе кино снова вернули в прокат и сеть телевещания — это произошло в 1968 году, к двадцатилетию выхода фильма. Из ленты вырезали упоминание Сталина и убрали кадры с его огромным портретом на старом элеваторе.

Ну а сейчас кино снова показывают по телевизору, часто выдавая его за "правдивые кадры жизни в сталинском СССР" — и многие из молодежи верят, что именно так оно и было. Есть фанаты фильма и из профессиональной среды — режиссер Сергей Соловьев как-то заявил, что "Кубанские Казаки — это грандиозно правдивая энергетика империи".

Ну а для меня "энергетика империи" — это не постановочные фильмы с пластмассовыми фруктами, а "Колымские рассказы" Варлама Шаламова. Грандиозная и правдивая.

Максим Мирович, livejournal.com