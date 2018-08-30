Сколько стоит собрать ребенка в школу в Беларуси и в Польше? 4 30.08.2018, 11:21

1,209

Cредней белорусской семье придется потратить к 1 сентября около 225 рублей.

Данные о расходах на первоклассника в разных странах мира опубликовал сервис Picodi. Рейтинг учитывает лишь цены на универсальные товары и школьные принадлежности, нужные для обучения в школе. В исследование не входят расходы на школьную форму, дополнительные методические материалы, пишет «Салiдарнасць».

По расчетам сервиса, чтобы собрать первоклассника в школу, средней белорусской семье придется потратить около 225 рублей.

Исследователи также выяснили, какой процент от среднестатистической оплаты труда составляют расходы на подготовку первоклассника в Беларуси и мире. Так, белорусским родителям приходится отдать на школьный набор более 26% своей месячной зарплаты – и это только, чтобы закупить самые необходимые товары.

В соседних странах ситуация выглядит иначе. К примеру, в Польше основной набор первоклассника обойдется в 75$, что составляет лишь 8,44% от средней польской зарплаты.