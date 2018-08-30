Комитет Европарламента одобрил переговоры о безвизе с Косово 30.08.2018, 11:34

Президент Косово надеется на быстрый процесс визовой либерализации.

Комитет Европарламента по гражданским свободам проголосовал за то, чтобы начать переговоры с Европейским советом и комиссией относительно визовой либерализации для Косово.

Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает eurointegration.com.ua.

Голосование на пленарном заседании состоится в октябре, отметил он.

"Дипломаты Совета должны провести первые дебаты по этому вопросу 17 сентября", - говорится в сообщении.

По результатам голосования комитета, 30 его членов поддержали начало процедуры, 10 высказались против, 2 - воздержались.

Президент Косово Хашим Тачи надеется, что следующие этапы визовой либерализации будут завершены быстро и граждане Косово смогут ездить в ЕС без виз уже до конца года.

Сербия не признает независимости Косово, провозглашенной в 2008 году. Президент Сербии Александар Вучич настаивает: любая будущая сделка с Косово должно быть результатом компромисса, вероятно, референдума.