Летевший из Москвы в Рим «Боинг» сел в Минске из-за аппендицита у ребенка 1 30.08.2018, 11:42

На летное поле вызвали бригаду «Скорой помощи».

Пассажирский лайнер по пути из Москвы в Рим вынужденно приземлился в Минске из-за обострения аппендицита у маленького пассажира, сообщает «Интерфакс».

«Самолет «Аэрофлота» Боинг-737 выполнял рейс из Москвы в Рим. Командир доложил о приступе аппендицита у ребенка на борту и запросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту», — пишет агентство.

На летное поле вызвали бригаду «Скорой помощи».

Информацию о вынужденной посадке tut.by подтвердили в пресс-службе Национального аэропорта «Минск».

«Самолет компании «Аэрофлот» приземлился в 10.02» , — сообщила официальный представитель Национального аэропорта «Минск» Ромина Саматханова.