Власти хотят превратить журналистов в ручных кроликов 1 Михаил Пастухов

30.08.2018, 11:43

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Михаил Пастухов

Фото: ucpb.org

«Война» без правил.

В своей статье попробую ответить на ряд вопросов о массированной атаке на независимые информационные порталы tut.by и БелаПАН: что случилось и почему? Какие имеются правовые основания для «наезда» на журналистов? Что будет дальше?

«Сымай трусы!»

Задержанных журналистов после отсидки в изоляторе на Окрестина и допросов отпустили в статусе подозреваемых. Они поделились с общественностью, как все происходило и что им пришлось пережить.

Все истории уникальны. Меня больше всего впечатлила история редактора tut.by Анны Калтугиной. Ее «взяли» 7 августа, рано утром, когда она вышла на работу, поскольку все контакты с офисом были отключены. Вскоре вернулась назад вместе с людьми в штатском, которые пришли проводить обыск. Потом ее доставили в Следственный комитет, где допросили в качестве подозреваемой по делу «о несанкционированном доступе к компьютерной информации» (ч.2 ст.349 УК).

Дальше — переезд в РУВД Советского района г.Минска. Там — два часа в «клетке». Оттуда — автозаком на Окрестина. Самое унизительное в этой истории случилось при досмотре в этом печально известном центре изоляции правонарушителей. От Анны Калтугиной потребовали: «Сымай трусы!»…

Кстати, рацион питания в центре оказался совсем не таким, каким угощали когда-то «депутата» Ирину Дорофееву...

На каком основании?

Закономерно возникает вопрос: почему следственные органы провели «хапун» журналистов информационных порталов?

Формальным поводом для возбуждения уголовного дела послужило сообщение БелТА о сбоях при осуществлении доступов к платной информации, которую поставляет это государственное информационное агентство. Однако многие аналитики сомневаются в такой причине наезда на независимых журналистов и их редакции.

Как справедливо отмечает специалист в области законодательства о СМИ Сергей Зикрацкий, в действиях задержанных и допрошенных журналистов нет состава преступления, поскольку пользование информационной лентой БелТА осуществлялось по паролю и какого-либо вреда информационной системе не причинило. К тому же вменяемое им преступление (ч.2 ст.349 УК) не предусматривает избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу. Значит, и задержание журналистов (в основном молодых женщин) было неправомерным и чрезмерным решением.

Так что же побудило правоохранительные органы к таким неадекватным действиям?

Политический обозреватель «Снплюс» Валерий Карбалевич полагает, что власти путем проведения такой спецоперации попытались восстановить контроль над белорусским информационным пространством. По его мнению, такого масштаба репрессий против медиа у нас давно не было.

Известный правозащитник Алесь Беляцкий, лауреат премии имени А.Сахарова и номинант на Нобелевскую премию мира, считает, что «задача властей, конечно же, — посеять страх, панику в журналистском окружении и заставить включиться внутреннего цензора у тех журналистов, которые работают в Беларуси».

Представители политической партии «Справедливый свет» усматривают в преследовании журналистов не уголовную, а политическую причину, полагая, что это — очередной виток давления на СМИ с целью оказания давления на их деятельность в преддверии парламентских и президентских выборов.

Свои суждения по этому поводу высказали и пострадавшие журналисты. Так, главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина написала: «... одна из целей действа, свидетелями и фигурантами которого мы сегодня являемся, — сделать из журналистов ручных кроликов. Тех, кто по указке зачитывает чужие вопросы, клепает идеологически нужные пасквили и снимает на камеру обыски у коллег. В нарушение всех процессуальных и нравственных норм».

В интернете высказываются и иные предположения относительно наезда на журналистов, в частности, распространение взбудоражившей белорусское общество фейковой информации о состоянии здоровья главы государства.

Какими бы не были причины, вызвавшие многочасовые обыски в офисах крупнейших независимых информационных компаний и задержания журналистов, следует признать, что с правовой точки зрения эта атака была безосновательной и политически мотивированной. Не случайно на нее так жестко отреагировали Европейский союз, Совет Европы, США, Германия, ряд международных организаций, в том числе «Репортеры без границ», «Article XIX».

Очевидно, что в Беларуси продолжается необъявленная война действующей власти с независимыми масс-медиа.

Что будет дальше?

Можно прогнозировать два сценария развития событий по «делу БелТА».

Первый — после того как страсти утихнут и станет очевидной абсурдность обвинения по ст.349 УК, власти постараются спустить дело на тормозах, как это было в случае с «Белым легионом». Возможно, кого-то из ранее задержанных журналистов слегка накажут за «воровство компьютерной информации». В этом случае, как говорят, и овцы будут целы, и волки сыты.

Второй сценарий — правоохранители не захотят выпускать из своих рук «добычу» — информационные порталы и их служителей — журналистов. Первый шаг к этому уже был сделан: в отношении главного редактора портала tut.by Марины Золотовой органы следствия приняли решение вменить ч.2 ст.425 УК («Бездействие должностного лица из корыстной или иной заинтересованности»). Это усиливает возможное наказание до пяти лет лишения свободы.

Во всяком случае, просто так независимые информационные агентства и их журналистов из ловушки не отпустят. Их захотят если не уничтожить, то переформатировать или, как написала И.Левшина, превратить в «ручных кроликов».

На самом деле, следует признать, что представители власти в лице следственных органов, милиции допустили грубое нарушение статьи 7 Закона «О средствах массовой информации» под названием «Недопустимость незаконного ограничения свободы массовой информации», за это предусматривается соответствующая ответственность, в том числе уголовная (ст.198 УК «Воспрепятствование законной деятельности журналиста»).

От себя замечу, что журналист — особая профессия, назначение которой состоит в том, чтобы снабжать общество важной информацией о событиях в стране и мире. Обида на журналистов подобна обиде на зеркало, которое отражает все нюансы физиономии. Не случайно в политике есть правило: захотел стать политиком — терпи критику, которая на тебя обрушится. Заткнуть рот обществу и журналистам еще никому не удавалось. Во всяком случае, надолго.

Михаил Пастухов, «Свободные новости»