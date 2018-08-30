Названы самые эффективные продукты для продления молодости 30.08.2018, 11:58

10 фруктов и овощей с омолаживающим эффектом.

Тонкие линии, морщины, пятна и потеря эластичности кожи являются признаками старения, которые можно держать под контролем с диетой, богатой фруктами и овощами, пишет hronika.info.

Большая часть пищи растительного происхождения способствует поддержанию более молодого внешнего вида и оптимального здоровья.

Кроме того, фрукты и овощи имеют энергичный эффект, помогают в потере веса, укрепляют иммунную систему и поддерживают пищеварение в здоровом состоянии. Антиоксиданты в этой категории продуктов питания являются важными помощниками в поддержании красоты и молодости кожи.

1. Помидоры

Ликопин встречается в изобилии в помидорах, он является мощным антиоксидантом в борьбе с свободными радикалами (молекулами или ионами, которые влияют на здоровые клетки и подавляют иммунную систему). Поэтому эти овощи наделены способностью защищать организм от определенных видов рака. Ликопин вместе с другими витаминами и минералами в томатах помогает поддерживать здоровье клеток и стимулирует их регенерацию.

2. Апельсины

Богатые витамином С, апельсины обладают важными свойствами для профилактики и лечения заболеваний. Это важное питательное вещество для иммунной функции организма. Витамин также уменьшает риск появления морщин, поэтому его вводят в многочисленные косметические антивозрастные составы. Витамин С играет ключевую роль в производстве коллагена, вещества, необходимого для поддержания эластичности кожной ткани. В то же время витамин обладает антиоксидантным эффектом, противодействуя разрушающему действию свободных радикалов на здоровые клетки кожи.

3. Капуста кале

Капуста кале является важным источником витамина К, питательного вещества с защитным эффектом против длительного ряда заболеваний. Листья этого растения богаты клетчаткой, что помогает снизить кровяное давление и уровень общего холестерина.

4. Баклажаны

Специфичный фиолетовый оттенок баклажанам придаёт специальное вещество насунин. Данный элемент предотвращает образование и распространение раковых клеток в организме, блокируя поток крови, необходимый для процесса размножения.

Было также обнаружено, что насунин замедляет прогрессирование синдрома Альцгеймера, блокируя вредное действие свободных радикалов на нейроны.

5. Красный перец

Красный перец содержит на 60% больше витамина С, чем зеленый перец, имеющий важные свойства для функционирования иммунной системы и поддержания здоровья клеток. Исследователи обнаружили, что люди, потребляющие обычный красный перец, менее склонны к морщинам, так как питательные вещества в этом овоще интенсивно стимулируют производство коллагена.

6. Ежевика

Эти ягоды имеют самую высокую концентрацию специального флавоноида, называемого рутином, который ингибируют активность ферментов, участвующих в образовании тромбов и тем самым предотвращает риск инфаркта миокарда. Тот же антиоксидант в составе способствует защите здоровых клеток кожи и стимулированию их регенерации.

7. Базилик

Одним из самых важных лечебных элементов базилика является антиоксидант, называемый эвгенолом. Это соединение также устраняет активность в раковых клетках шейки матки.

8. Брокколи

Брокколи очень богаты витамином С, что вносит непосредственный вклад в поддержание здоровья кожи. Кроме того, овощ также содержит коэнзим Q10, который предотвращает разрушение свободных радикалов.

Коэнзим Q10 помогает организму восстанавливать клетки кожи ускоренными темпами и тем самым замедляет процесс старения.

9. Шпинат

Шпинат - это щедрый источник витамина Е, ингредиент, обычно добавляется в кремы против морщин, из-за эффективного устранения признаков старения. Витамин Е уменьшает глубину морщин, делая их менее заметными.

10. Ананас

Ананас полезен для поддержания здоровья суставов и эффективно устраняет симптомы астмы. В то же время фрукты богаты витамином С и бромелаином, ферментом, который стимулирует пищеварительные процессы, снимает симптомы артрита и синусита, предотвращает отек и подавляет аппетит.