Почему Гуцериев продал «Славнефтехим» неизвестному владельцу? 30.08.2018, 12:05

Михаил Гуцериев

Фото: Коммерсант

Теоретически сделка позволяет миллиардеру уйти от части налогов.

Источник, знакомый с работой нефтяной отрасли, в комментарии Office Life предположил, что целью сделки по продаже белорусской дочки «Русснефти» может быть изменение корпоративной структуры, чтобы ослабить налоговый контроль. Активы «Славнефтехима» могли перейти к одной из компаний группы, в которую входит «РуссНефть» — GEA Holdings Limited.

В частности, в группу входят 14 компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, Кипре и 3 — на Каймановых островах. Перераспределение владения в последнее время весьма актуально для российского бизнеса после появления в законодательстве РФ норм о контролируемых иностранных компаниях и присоединения России к Международной Конвенции ОЭСР об автоматическом обмене налоговой информацией (CRS).

Теперь «Славнефтехим» формально не считается афиллированной с «РуссНефтью». Если ее новый владелец зарегистрирован на Британских Виргинских островах, то не исключено, что некоторые сделки и прибыль от них останутся вне поля зрения налоговых органов.

Беларусь не участвует в CRS, зато Россия начнет с 30 сентября получать в автоматическом режиме налоговую информацию из 73 стран, включая Британские Виргинские острова.